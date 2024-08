Ela voltou e cresceu! Confira a programação da 53ª Expofeira do Amapá

Maior feira de negócios da Amazônia inicia nesta quinta-feira, 29, e segue até 8 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Além da programação cultural e da diversidade de negócios que poderão ser encontrados durante a 53ª Expofeira do Amapá, o Governo do Estado preparou palestras, cursos, oficinas, debates sobre diversos temas que potencializam o desenvolvimento econômico com sustentabilidade, que é o foco desta edição.

As atividades são diárias, pela manhã e tarde. No período da noite, iniciam as atrações culturais. Confira a programação completa do “Espaço do Conhecimento” e de cultura no período de 29 de agosto a 8 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Confira a programação cultural dos primeiros três dias:

Quinta-feira, 29 de agosto

Abertura – cortejo cultural

17h – DJ Robson

17h – Cortejão da Alegria (Teatro Marco Zero)

18h – Banzeiro do Brilho de Fogo

19h – Grupos de Marabaixo:

São Sebastião da Ilha Redonda

Berço do Marabaixo

Grupo Ancestrais

Marabaixo do Laguinho

Palco AfroAmapá

19h – DJ Júnior Show

Arena Rio Amazonas

19h – Apresentador Rodrigo Silva

19h – DJ Robson Alucinado

22h – Bruno e Marrone

Arena das Rainhas

19h – Apresentador: Naldinho Serrão

19h – DJ Pingo

21h – DJ Insane

23h – DJ Luiz Viana

Galeria de Artes “Estevão da Silva”

Exposição de Artes Visuais e Artesanato

19h – Honorato Júnior

Wagner Ribeiro

Ivan Amanajás

Ezequiele Moraes

Ana Cleide Carvalho

Rosângela Silva

Artesã Assunção

Palco Produtor Rural

19h – Apresentador: Elson Summer

DJ Diabão

Sexta-feira, 30 de agosto

Arena das Rainhas

18h – Apresentador: DJ Ferrari

19h – Aparelhagem Super Pop

Festival de Música Amazônia

19h – Apresentador: Heraldo Almeida

19h – DJ Alan Brito

19h30 – Helinho Corte

20h – Loren Cavalcante

20h30 – Ingrid Sato

21h – Celine Guedes

21h30 – Chermont Junior

22h – Mayara Braga

22h30 – Helder Brandão e Beto Oscar

23h – Banda Pinducos

23h30 – Banda Placa

0h – Rambolde Campos

0h30 – Nivito Guedes

Palco AfroAmapá

19h – Apresentador: Helton Jucá

19h – DJ Laurita Almeida

19h – Amazônia Arte Capoeira

19h15 – Vem Brincar Capoeira

19h30 – Professor Meia Noite (Capoeira)

20h – Campina Grande (Marabaixo)

20h30 – Malocão do Pedrão (Batuque)

21h – Marabaixo da Favela – Dica Congó

Circo Meio do Mundo

18h – Tia Eli

18h30 – Cia de Teatro As Matintas

19h – Cia. JERU – Parocircando

19h30 – Trupe do Pato

Palco Tucupi

19h – Apresentador: Jota Macedo

DJ Ricardo Batidão

Palco Produtor Rural

19h – Apresentador: Miquéias Mendes

DJ Luan Pankadão

19h30 – Felipe Pantoja In Concert

20h30 – Sandra Lima

21h30 – Dedé Mossoró

22h30 – Ediele Ramos & Banda

Sábado, 31 de agosto

Palco das Rainhas

Festival Rock

18h às 1h – Apresentador: Darlan Costa e Bio Vilhena

18h às 1h – DJ Luiz Eduardo

19h30 – Degrau Norte

20h – Brenda Zeni

20h30 – O Sósia

21h – Cães de Aluguel

21h30 – Indiegentes

22h – Radiovoxx

22h30 – Stereovitrola

23h – Atração internacional: Dave Evans

0h30 – Valkant

1h – Hanna Paulino

1h30 – Dezoito21

2h – Nova Ordem

2h30- Visceral Slaughter

Miniteatro Caboclo

Festival de Música Amazônia

19h – Apresentador: Heraldo Almeida

19h – DJ Pablo Sales

19h30 – Chico Caetano

20h – Pretogonista

20h30 – Verônica dos Tambores

21h – Fineias Nelluty

21h30 – Patrícia Bastos e Nilson Chaves

Maloca Indígena

19h – Empório Uasei

Exposição do Museu Kuahí

Pintura Corporal

Desfile de moda

20h – Enzo Figueiredo – Galibi Maworno (música)

Circo Meio do Mundo

18h – Jaciara Martins Era – Uma Vez

18h30 – Grupo Teatral Manto Preto – Açaídeia

19h – Roseane Guedes – Verso e prosa

19h30 – Virtuose – Emerson Rodrigues

Palco Tucupi

19h – Apresentador: Cristiano Dias

DJ Deevd

Palco Produtor Rural

19h – Apresentador: Elden Carlos

DJ Hefesto Music

19h30 – Adriano Show

20h30 – Neivaldo dos Teclados

21h30 – Júlia Medeiros

22h30 – Hellen Ramos e Banda

Arena Rio Amazonas

19h – Apresentador Diego Ferrari

19h – DJ Delson Moreno

1h – Wesley Safadão

Domingo, 1º de setembro

Palco da Rainha

Concurso Rainha da 53ª Expofeira

21h30 – Mauro Cotta

23h30 – Karla Karvalho

Miniteatro Caboclo

Pré-Folia Literária Internacional do Amapá

19h – Apresentadora: Céu Leehí

19h – DJ Sandro Pop

19h – Kássia Modesto

19h15 – Tiago Quingosta

19h30 – Hayam Chandra

19h45 – Sereia Caranguejo

20h – Rute Xavier

20h15 – Ana Anspach

20h30 – Enpretiadu

20h45 – Carla Nobre

21h – Osvaldo Simões

21h15 – Tatamirô Grupo de Poesia

21h30 – Negra Áurea

21h45 – Coletivo Juremas

22h – Ademir Pedrosa

Palco AfroAmapá

19h – Apresentador Antônio de Sá

19h – DJ Jó

19h – Grupo Raimundo Ladislau (Marabaixo)

19h30 – Raízes do Marabatuque (Marabaixo)

20h – Paulinho Bastos (Música )

20h30 – Grupo Santo Antônio e São Benedito do Coração (Batuque)

Circo do Meio do Mundo

18h – Shibaki Produções

18h30 – Chocolate com Pipoca

19h – Ana Yared

19h30 – William Rocha

Palco Tucupi

19h – Apresentador: Luiz Morais

DJ Mister Sam

Palco Produtor Rural

19h – Apresentador: Gileno do Socorro

DJ Kajarana

19h30 – Maicon dos Teclados

20h30 – Salma Menezes

21h30 – Banda Luxuosos Corações

22h30 – Olemax Show

Arena Rio Amazonas

19h – Apresentadores Arthur Cardoso e Katryelle Velmont

19h – DJ Lobotomy

21h – Jhimmy Feiches

22h – Pablo Vittar

0h – Dubdogz

Segunda-feira, 2 de setembro

