Sebrae seleciona 30 projetos para 2ª fase do Programa Acelera Startup Amapá

Foram inscritas 111 ideias, startups e/ou projetos e selecionadas as 30 que mais se destacaram no Programa Acelera Startup Amapá – Ideia

Fernanda Oliveira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) divulga lista das 30 ideias selecionadas para a próxima fase do Acelera Startup – Ciclo 2024, que participarão do Programa de Pré-aceleração. O objetivo é auxiliar essas startups a encontrarem a melhor forma de atender as necessidades dos clientes e definir as melhores estratégias para isso. O primeiro encontro com as 30 startups selecionadas, acontecerá de forma presencial, na Sede do Sebrae Amapá, nesta quinta (29), das 19h às 21h.

Segundo a gestora do Projeto Startup Amapá, Josseli Pantoja, com uma programação repleta de atividades, esses escolhidos poderão participar de eventos, workshops e mentorias personalizadas com mais de 500 especialistas em inovação e empreendedorismo de todo o país.

“Essa é uma oportunidade que combina mentoria, contatos estratégicos de mercado e o que há de melhor da educação empreendedora para impulsionar a inovação e empreendedorismo no Amapá”, disse Josseli Pantoja.

A próxima etapa contará com 10 startups finalistas, que participarão do Demo Day, no qual terão a oportunidade de expor os negócios e as ideias, a especialistas da inovação e empreendedorismo, que irão compor uma banca avaliadora.

Resultado

As 111 startups amapaenses, passaram por dois meses e meio de mentorias coletivas e diversos conteúdos, neste primeiro momento aconteceu no formato remoto, com atividades síncronas e assíncronas.

Startups

Foram selecionadas – Amazona; Acessibilidade: Um mapa da realidade; AdMtech; Amap-Green Treat; AMAPESC; AmazonCup; Amazônia Viva em Sabores; AmazWood; Aplicativo Emprego Fácil; Befer Agroindustrial e Comercial Ltda; Ekko Shape; Entre Dois Hemisférios; FOUR HANDS; Frete Conecta; GP Resíduos; ITCUSdna; Jary Soluções Sustentáveis; Lampamazon; Magníficos Chopps, Malohka; Meu Açaí, Natural Dye; Noun; Nutri Piracuí; Ozônio Verde; PANC Tucuju; Raízes Biotech Ltda; Recycleq Tirez; StarSet (2); e Vaga-Lume.

Parceiros

O Programa Acelera Startup é realizado pelo Sebrae em conjunto com a Aceleradora Inovenow e com os parceiros Governo do Estado do Amapá (GEA) e a Comunidade de Inovação Tucuju Valley.

