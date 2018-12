FIM: 2º dia da Mostra Fôlego!

Inicia às 19h o segundo dia da MOSTRA FÔLEGO! no quinto dia do 15º Festival Imagem-Movimento (FIM), que reúne produções genuinamente amapaenses. Neste ano, o número de produções inscritas superaram todas as expectativas da organização do festival, fazendo com que as produções fossem divididas em duas mostras, a Mostra Auvaitisse, que apresentou o festival e a já conhecida Fôlego!

No total, 15 produções são exibidas no auditório do Centro Profissionalizante de Música Walkíria Lima, em dois dias (06 e 07/12) com entrada gratuita ao público, como em todos os dias do festival. De acordo com a organização do FIM, a MOSTRA FÔLEGO é “uma forma de incentivar os realizadores e a produção local, uma busca por novas inspirações, novos ares”.

Ao final da mostra acontece a votação popular do 4º Prêmio Gengibirra de Audiovisual. O filme vencedor é divulgado no último dia, na festa de encerramento, onde é entregue o premio de R$ 1.000,00 para incentivo.

Programação

DIA 07/12

1- A CHAMADA

Direção: Evaldo Dias Matos

Ano: 2018

Duração: 2’’34’’

Origem: Macapá/ AP

Classificação: Livre

Sinopse: Um jovem está estudando em seu quarto quando recebe uma ligação misteriosa que o levará ao máximo de tensão.

2- HABITAÇÃO POPULAR NA AMAZÔNIA: O ELESBÃO

Direção: Bianca Moro de Carvalho e Marcos Ramon

Ano: 2017

Duração: 22’20’’

Origem: Macapá/ AP

Classificação: Livre

Sinopse: Realizado por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFAP, através do Projeto de Extensão “Planejando com a Comunidade”. No bairro do Elesbão, em Santana, alguns elementos da arquitetura, do modo de vida e a coexistência da relação homem-natureza o tornam uma experiência peculiar: a construção das casas é realizada pela própria comunidade sem apoio do poder público; a importância do rio engloba desde as atividades de estaleiro até sua influência na alimentação, marcada pelo consumo do peixe e do açaí. As belezas e as dificuldades deste lugar são uma situação paradoxal, em que riqueza natural e descaso público são revelados pelos depoimentos que estão neste documentário.

3- ENGASGA, ENGASGA

Direção: Wenner George

Ano: 2016

Duração: 6’12”

Origem: Macapá/ AP

Classificação: 10 anos

Sinopse: Um jovem aventureiro que tem um fim inesperado.

4- INTERVENÇÃO URBANA – BAIXADA VIVE

Direção: Chyara Gomes

Ano: 2018

Duração: 12’20’’

Origem: Macapá/AP

Classificação: Livre

Sinopse: Um projeto de design gráfico e graffiti voltado para os moradores das áreas de ressaca.

Com o intuito de proporcionar uma reflexão voltada ao incentivo da cultura através do design gráfico, valorização da comunidade, o projeto torna-se também uma plataforma de reintegração e inclusão social, levando o design e todo o movimento que o graffiti prega para dentro das áreas de ponte. Bem-vindos ao projeto de intervenção urbana BAIXADA VIVE!

5- BOJACK

Direção: Djonathan Rabelo e Carlos Washington

Ano: 2017

Duração: 3’28’’

Origem: Macapá/AP

Classificação: Livre

Sinopse: inspirado na série de animação, Bojack faz um retrato de jovens que se perdem internamente com as responsabilidades, as pressões e dificuldades emocionais que interferem em sua compreensão da vida para além da superficialidade.

6- MEU CORPO FEMININO

Direção: Fernanda Lima

Ano: 2018

Duração: 12’40”

Origem: Macapá/AP

Classificação: 10 anos

Sinopse: Não é exagero dizer que toda mulher já foi assediada na vida. O documentário apresenta o desabafo de quatro mulheres sobre os diversos assédios cotidianos, depoimentos que mostram que o corpo feminino é sinônimo e alvo de pequenas e grandes violências diárias trazidas pelo emaranhado de experiências e vivências em uma sociedade que desumaniza as mulheres.

7- ROBOCOP

Direção: Djonathan Rabelo

Ano: 2018

Duração: 4’13’’

Origem: Macapá/AP

Classificação: 10 anos

Sinopse: Nas periferias de Macapá, moradores narram suas batalhas cotidianas por sobrevivência em uma sociedade que criminaliza seus corpos e suas vidas.

8- REVISITANDO BUDA

Direção: Sady Menescal

Ano: 2018

Duração: 01’43”

Origem: Macapá/AP

Classificação: Livre

Sinopse: Processo criativo

9- MAZAGÃO – PORTA DO MAR

Direção: Gavin Andrews

Ano: 2016

Duração: 52’

Origem: Macapá/AP

Classificação: Livre

Sinopse: “Mazagão – Porta do Mar” mergulha no imaginário e na história do povo de Mazagão em uma trajetória que atravessa 246 anos e o Oceano Atlântico. O documentário registra o encontro de dois mundos e tempos: o da cidade do passado e suas histórias de batalhas gloriosas, com a comunidade tradicional que está numa encruzilhada com o mundo moderno.

Serviço

MOSTRA FÔLEGO+Prêmio Gengibirra

Quando? 07/12

Que horas? 19h

Onde? Auditório Cepm Walkíria Lima

Classificação: Livre

Entrada franca