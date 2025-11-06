quinta-feira, novembro 6, 2025
Amapá

‘Terra da Gente’: Governo do Amapá lança programa de regularização fundiária em Macapá

Livia Almeida

O Governo do Amapá realiza nesta sexta-feira, 7, no Centro Comunitário do Assentamento Padre Jósimo, zona rural de Macapá, o lançamento do programa “Terra da Gente”, iniciativa que visa fortalecer a regularização fundiária e ampliar a segurança jurídica no campo, beneficiando milhares de famílias em todo o estado.

O evento contará com a assinatura de convênio entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e o Governo do Estado no valor total de R$ 17 milhões, sendo R$ 14 milhões do MIDR e R$ 3 milhões do Tesouro Estadual, para a produção de 2 mil títulos rurais em áreas produtivas do Amapá.

Além disso, será assinado o Termo de Doação da Gleba AD04, formalizando a transferência entre o Governo Federal (Incra) e o Governo do Estado (Amapá Terras). O programa também prevê a entrega de Títulos e Documentos de Regularização Possessória (DRPs) para os assentamentos do Padre Josimo e demais comunidades e municípios vizinhos.

O lançamento reforça o compromisso do Governo do Amapá com a valorização da terra produtiva, a promoção do desenvolvimento rural sustentável e o acesso à documentação fundiária formal para famílias agricultoras.

Local: Centro Comunitário do Assentamento Padre Jósimo

Data: 07/11/2025 às 9h00

Endereço: Km 38 da Rodovia do Curiaú (AP-070), em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

