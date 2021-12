Prefeitura retira cerca de proteção para criar espaço de convivência à população

A partir desta sexta-feira (10) a praça da Prefeitura está disponível para visitação. O espaço também está com decoração natalina que contempla a campanha Luzes de Macapá.

Quem passa na frente da Prefeitura de Macapá, localizada na avenida Fab, logo percebe a novidade: sem cerca de proteção, o jardim da frente do prédio foi transformado em praça. O novo espaço de convivência deseja aproximar a população da gestão municipal, garantindo mais comodidade, lazer e maior interação. Além disso, o espaço contempla luzes e decoração natalina.

A transformação do jardim em praça foi idealizada pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan, no intuito de promover a integração da comunidade. “Várias secretarias uniram forças para tornar esse projeto possível. Tirar a cerca tem a intenção de trazer a população para dentro da Prefeitura”, destaca.

“Hoje, dia 10, também inauguramos a campanha Luzes de Macapá. Vários pontos da cidade receberam decoração e luzes natalinas com o intuito de deixar a cidade mais cheia de vida para essa época tão bonita que é o Natal”, complementa o chefe do executivo municipal.

O novo espaço também conta com uma novidade: wifi gratuito para quem visitar o local. É a primeira praça do município a ter essa comodidade. A iniciativa foi da Subsecretaria de Tecnologia da Informação.

Para garantir a segurança do local, a Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM) montou uma nova tática de proteção, como explica a comandante Joeva dos Reis Silva.

“A Guarda Municipal planejou um trabalho em equipe que vai somar com as guarnições que já atuam diariamente na Prefeitura de Macapá. Nós aumentamos o quantitativo de equipes para garantir segurança e suporte. Além disso, elaboramos um cronograma, que visa organizar a proteção no local”, pontua a comandante.

Trabalho em conjuntoO trabalho foi produzido em conjunto com as secretarias municipais de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), Zeladoria Urbana (Semzur), Meio Ambiente (Semam), Desenvolvimento Sustentável e Postura Urbana (Semam) e Iluminação Pública (Semip).

Os serviços de readequação do espaço iniciaram na segunda-feira (6) com a limpeza, roçagem, pintura do meio-fio, além de pequenos reparos após a retirada das grades. Além da inclusão de bancos e lixeiras.

Mais de 170 mudas de palmeiras, bromélias, chuva de prata, dentre outras, foram plantadas durante o serviço de paisagismo, que incluiu locais de áreas verdes e jardinagem. Trazendo um toque ecológico para o convívio comunitário no espaço público.

Luzes de MacapáA praça da Prefeitura também está em clima natalino, com luzes coloridas para os munícipes amantes do Natal registrarem bons momentos no espaço. A decoração conta com uma árvore de natal de 15 metros, cenário para registro fotográfico e adereços de luzes em LED.

Aline Paiva e Laiza MangasSecretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado