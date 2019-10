Mayara Braga leva “Encantaria” para a beira do rio Amazonas

A cantora amapaense Mayara Braga fará uma homenagem às Religiões de Matrizes Africanas através do show intitulado “Encantaria” que reunirá em sem repertório, de Clássicos da MPB imortalizados na voz de Clara Nunes a pontos de terreiros de Umbanda, ressaltando os Orixás, falanges, todo axé e ancestralidade tão presente e rica na Música Popular Brasileira.

O repertório trará pérolas de Rita Benedito (com as guitarradas de Manoel Cordeiro), Maria Rita, Zeca Pagodinho, Maria Betânia, Ivete Sangalo, entre outros.

Na linguagem dos terreiros, “encantados” são os “cabocos” que não morreram. São espíritos de luz que cumpriram cada missão aqui na Terra e foram “encantados” pelas águas ou pelas matas para continuarem nos emanando boas energias. E a “Encantaria”, é capaz de reunir todas as forças do bem e do amor em um só lugar.

Na oportunidade, Mery Baraká, fará uma performance de Iansã, Lucas Rodrigues, de Seu Zé Pelintra, Jorginho do Kavaco cantará pra Ogum e Sabrina Zahara lembrará a força de Oxossi.

Além disso, o show também contará com a participação especial das filhas de Mayara: Shayna Braga e Maria Vitória, que “passearão” por todo o espetáculo num processo de agradecimento pela restauração gradativa da saúde da mãe.

E finalmente, o Grupo Sereia do Mar, do terreiro da Mãe Iolete (Mãe de Santo da cantora), fechará com chave de ouro a noite do dia 9.

Serviço:

Show: Encantaria

Dia: 9 de novembro

Local: Sankofa

Às 23h

Abertura: Márcia Fonseca

Às 22h

Convidados:

Mery Baraká

Jorginho do Kavaco

Lucas Rodrigues

Sabrina Zahara

Shayna Braga

Maria Vitória

Grupo Sereia do Mar

Direção Musical e bateria:

Paulinho Queiroga

Direção-Geral: Shayna Braga/Maria Vitória

Co-produção: Ana Anspach

Apoio:

Sankofa

InterGenius

Terra Boi

Alika

SECULT

FUNCULT

AMCAP

Deputada Estadual Aldilene Souza

Águas da Amazônia

Cristina Almeida

Maria vai com as outras

Espaço La Femme

Sistema Diário de Comunicação

FECARUMINA

Jucá Eventos

Baiúca do Chico Terra

De Rocha

Mariléa Maciel

Alcilene Cavalcante

G1 Amapá

