“Campanha SOS Chuvas”: Sinjap coleta doações para vítimas dos alagamentos, em Macapá

O Sindicato dos Serventuários da Justiça do Amapá (Sinjap), com apoio da Presidência do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), iniciou, nesta quinta-feira (15), a “Campanha SOS Chuva”, que consiste na arrecadação de donativos em favor das vítimas dos alagamentos causados pelas chuvas nos últimos dias, em Macapá. De acordo com a presidente do Sinjap, servidora Euthalia Aires, os itens que podem ser doados são: alimentos, produtos de higiene, roupas e cobertores. Os materiais podem ser entregues na sede do Sinjap, localizada na Avenida Carlos Gomes, Nª 340, no bairro – Santa Rita ou coletados diretamente nas unidades do TJAP. Para agendar a coleta, o telefone para contato é 96-99906-4893.

“O Sinjap compreende seu papel social e por esse motivo, sua Diretoria decidiu prestar apoio às famílias atingidas pelas chuvas em Macapá. Realizaremos a Campanha SOS chuvas entre os servidores do TJAP. Colocaremos a sede do Sindicato como ponto de arrecadação de doações e disponibilizaremos a coleta nas unidades de trabalho do Tribunal de Justiça. Com essa iniciativa, nós servidores do Poder Judiciário esperamos minimizar o sofrimento daqueles que foram significativamente afetados pelas chuvas”, detalhou Euthalia Aires.

Mais sobre os alagamentos

Desde sábado, 10, famílias macapaenses atingidas por fenômenos naturais sofrem. Os sinistros causaram graves problemas aos moradores da orla do Aturiá, que tiveram casas danificadas pela força do Rio Amazonas. Na terça-feira (13), diante das fortes chuvas, afetaram diversos pontos pela cidade com alagamentos.

Vários órgãos estaduais e municipais atuam para dar suporte às pessoas afetadas pelos alagamentos. Atualmente, a Escola Estadual Reinaldo Damasceno, na Zona Sul de Macapá, acolhe cerca de 100 famílias, que recebem doações como colchões, alimentos e cuidados de saúde.

– Macapá, 15 de fevereiro de 2024 –

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Elton Tavares

Arte: Amanda Diniz

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...