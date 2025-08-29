Amapá atinge mais de 100 mil empregos com carteira assinada, aponta governo

Índice é resultado de atuação estratégica voltada para diferentes setores como empreendedorismo e meio ambiente.

A 54ª Expofeira do Amapá, antes de começar, já foi fundamental para o alcance da marca de mais de 100 mil empregos no estado, uma tendência que começou a ser trabalhada desde o início da atual gestão. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados nesta quarta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), confirmam a eficácia das políticas públicas da atual gestão que fortalecem o desenvolvimento econômico local, com o impacto nos números positivos na geração de emprego e renda.

Segundo o levantamento, o Amapá atingiu oficialmente no mês de julho a marca histórica de 100.870 mil empregos formais. O índice é resultado de uma atuação estratégica voltada para consolidar diferentes setores que refletem na melhoria da qualidade de vida da população, como o empreendedorismo e as medidas voltadas à proteção do meio ambiente, com as licenças ambientais e a oferta de segurança jurídica e ambiental para quem quer investir.

Em dezembro de 2022 o estoque de empregos formais no Amapá era 80,2 mil, e desse período até julho de 2025, foram gerados 20.637 mil novos empregos formais, o que equivale a um crescimento de 25%, que em termos relativos, aponta que o Amapá, proporcionalmente, teve o maior crescimento do Brasil, demonstrando a solidez da política econômica do Governo, que vem atuando para fomentar a economia e melhorar cada vez mais os indicadores sociais e econômicos.

“Isso tudo é obra de um trabalho voltado para políticas públicas dentro do setor econômico em diversos segmentos, com destaque para o processo de diversificação da matriz econômica local. Desta forma o Amapá vem conseguindo consolidar uma agenda de crescimento econômico de médio e longo prazo, mas com uma visão voltada para a sustentabilidade e a economia verde”, destacou o vice-governador do Amapá, Teles Júnior.

Em números absolutos para o mês de julho, período em que houve uma desaceleração do indicador, o estado apresentou ainda saldo positivo de 792 vagas de emprego com carteira assinada e registrou uma variação relativa positiva de crescimento de 0,79%, a maior do Brasil no mês de julho. Os índices evidenciam os resultados das políticas públicas efetivadas pelo Governo do Amapá, com impacto direto no setor econômico, que vem vivendo um dos maiores ciclos de geração de empregos formais.

A maior Expofeira de todos os tempos. Pra movimentar o Amapá!

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira do Amapá acontece de 30 de agosto a 7 de setembro. Realizado pelo Governo do Estado e a Associação dos Músicos e Compositores (AMCAP), o evento é a maior edição da história, ocupando uma área 46% maior que no ano passado. Com cerca de 482 empresas expositoras, a maior vitrine de negócios e oportunidades da Amazônia deve gerar entre 12 mil e 14 mil empregos e superar o índice de 100 mil trabalhos formais no estado, com movimentação de R$ 594 milhões a R$ 625 milhões em negócios, impulsionando setores como agronegócio, energia limpa e empreendedorismo popular.

A programação é diversa, com mais de 500 atrações culturais, incluindo um Espaço Gastronômico, um Parque de Diversões e eventos esportivos. Para garantir a segurança dos visitantes, o efetivo foi reforçado em 35%. Além disso, estratégias de atendimento de urgência e emergência também são ampliadas. A feira sedia ainda a 1ª ExpoAmazônia, preparando o Amapá para a COP30 e destacando o potencial do estado em desenvolvimento sustentável e economia verde.

Com apoio cultural do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e da Cervejaria Império, a programação também recebe shows nacionais gratuitos ao público. No line-up, foram confirmados artistas como Ivete Sangalo; Alexandre Pires; as duplas sertaneja Henrique & Juliano e Jorge & Mateus; Xand Avião, Manu Bahtidão; Léo Foguete; Cassiane e Maria Marçal. Além das bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel; a banda de rock cristão Rosa de Saron; e o “Festival das Aparelhagens” com nove grupos do Amapá na Arena das Rainhas.

