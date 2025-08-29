sexta-feira, agosto 29, 2025
AmapáCidadania

Uniodonto Amapá celebra 28 anos com ação social no Abrigo de Idosos São José

Livia Almeida

Em comemoração aos seus 28 anos de história, a Uniodonto Amapá realizou nesta sexta-feira, 29 uma ação social especial no Abrigo de Idosos São José, em Macapá. A instituição hoje cuida de aproximadamente 87 idosos que além de fraldas, materias de higiene também precisam de atenção e carinho.

A iniciativa faz parte do Dia C – Dia de Cooperar, movimento nacional que reforça a força do cooperativismo em prol de transformações sociais. Neste ano, a celebração será dedicada a levar cuidado, atenção e carinho aos idosos acolhidos pela instituição.

Durante a programação, os cooperados da Uniodonto promoveram atividades de orientação em saúde bucal, conversas, momentos culturais e recreativos, além da entrega de kits de higiene preparados especialmente para os moradores do Abrigo.

Nesta edição, o Serviço Nacionaal de Aprendizagem Comercial (Senac) contribuiu com a oferta de serviços gratuitos, como: corte de cabelo, verificação de glicose e aferição de pressão arterial. Tudo isso em um ambiente de acolhimento, respeito e valorização da vida.

“Celebrar os 28 anos da Uniodonto Amapá com essa ação é reafirmar o nosso compromisso de cuidar das pessoas em todas as fases da vida. O cooperativismo é feito de união, solidariedade e amor ao próximo — e é isso que queremos compartilhar com os idosos do Abrigo São José”, destacou Claudio Calandrini, presidente da cooperativa.

A ação conta com o apoio da OCB/AP – Organização das Cooperativas Brasileiras no Amapá, parceira da Uniodonto na promoção de iniciativas sociais que unem saúde, cultura e qualidade de vida.

