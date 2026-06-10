Especialistas da USP e ONU ministram aulas online gratuitas

Para discutir os desafios ambientais, curso assíncrono promovido pela AFPESP reúne nomes como Carlos Nobre, Marcos Buckeridge, Eduardo Jorge, Marco Palermo e Fabrício Soler

No contexto do Junho Verde, campanha dedicada à conscientização e à promoção de práticas sustentáveis, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP) disponibiliza gratuitamente uma série de conteúdos e aulas online com especialistas de distintas áreas do conhecimento. Na pauta, os múltiplos impactos das mudanças climáticas nos biomas brasileiros, o desafio dos resíduos sólidos, os recursos hídricos, saúde e os principais problemas ambientais contemporâneos. Todo o material está disponível no canal da AFPESP no YouTube.



Dentre os participantes está o climatologista Carlos Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP. Na aula “Emergência Climática: Desafios a Enfrentar Riscos de Tipping Points dos Biomas Brasileiros”, ele aborda as ameaças dos chamados pontos de não retorno, capazes de provocar transformações irreversíveis em importantes biomas brasileiros. Segundo o especialista, o aumento da temperatura global e das emissões de gases de efeito estufa amplia a vulnerabilidade dos ecossistemas e reforça a necessidade de ações urgentes de preservação.



A programação também conta com o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buckeridge, responsável pela aula “Cobertura Vegetal e Ar”. O conteúdo apresenta conceitos relacionados ao clima e à vegetação, contextualiza fenômenos como El Niño e La Niña e explora a importância da arborização urbana, além das funções e características das árvores.



Na aula “Gestão de Resíduos”, o advogado e especialista em direito ambiental Fabrício Soler, consultor da ONU e da Confederação Nacional da Indústria (CNI), explica os diferentes tipos de resíduos. Aborda os impactos do descarte inadequado e as responsabilidades de governos, empresas e cidadãos para uma gestão eficiente e sustentável.



O professor da Escola Politécnica da USP Marco Palermo ministra a aula “Águas Doces no Brasil”. Ele apresenta um panorama dos recursos hídricos nacionais, analisa sua distribuição pelo território brasileiro e destaca as principais medidas para garantir o uso sustentável dos recursos hídricos.



Encerrando a série, o médico sanitarista e ex-deputado federal Eduardo Jorge apresenta uma análise interdisciplinar sobre as demandas ambientais contemporâneas. Ele relaciona temas como economia, história, geologia e geopolítica aos caminhos para o desenvolvimento sustentável.



Ainda em alusão ao Junho Verde, acaba de ser lançado um novo episódio do videocast “EcoVoz“, apresentado pelo coordenador de Meio Ambiente da AFPESP, Gilberto Natalini. No 13º episódio da série, o convidado é Fabrício Soler, que também integra o quadro de especialistas do curso online. Na conversa, ele analisa a gestão de resíduos recicláveis e orgânicos, avalia o cenário da reciclagem no Estado de São Paulo e discute caminhos para ampliar a conscientização ambiental e o descarte correto de materiais no País.

Sustentabilidade na prática

A atuação da AFPESP na área ambiental também se reflete em iniciativas práticas desenvolvidas em suas unidades de lazer, destinadas à hospedagem dos associados em cidades turísticas do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Prestes a completar 95 anos de história, a entidade mantém uma estrutura voltada à preservação dos recursos naturais e à gestão sustentável da água.



Segundo levantamento da associação, atualmente são administrados 13 cursos d’água, 11 lagos, 10 nascentes e duas fontes, além de 30 poços artesianos destinados ao abastecimento das unidades. A instituição também realiza mais de 300 análises de água por ano e conta com dois sistemas de reúso provenientes de estações de tratamento de esgoto.



Na área de saneamento, a AFPESP trata anualmente cerca de 75 milhões de litros de esgotos. As unidades de lazer desempenham papel central nesse processo, com destaque para Serra Negra, responsável pelo tratamento de aproximadamente 1,5 milhão de litros por ano, seguida por Amparo (1,36 milhão), Areado (um milhão), Socorro (960 mil litros), Maresias (820 mil), São Pedro (540 mil) e Avaré (126 mil).



Em Serra Negra, a entidade também desenvolve projeto de recuperação florestal que já resultou no plantio de mais de 45 mil mudas. A iniciativa contribui para a recomposição da vegetação local e a preservação ambiental da região.

Sobre a AFPESP

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP), que completa 95 anos em 2026, é uma entidade sem fins lucrativos e direcionada ao bem-estar dos servidores civis estaduais, municipais e federais atuantes do território paulista. Também cumpre papel histórico na defesa da categoria e de sua relevância social. É a maior instituição associativa da América Latina, com mais de 256 mil associados e 23 unidades de lazer localizadas em São Paulo e Minas Gerais, além da Unidade Capital e do Clube de Campo Vinhedo/SP.

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