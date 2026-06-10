Projeto CineJus aproxima crianças do Poder Judiciário na edição de junho

O cinema abriu as portas para o conhecimento em mais uma edição do Projeto CineJus, realizada nesta quarta-feira (10), no Fórum da Comarca de Santana. Desta vez, os estudantes da Escola Iranilde de Araújo Ferreira, acompanhados por suas professoras, participaram de uma experiência marcada por aprendizado, diversão e novas perspectivas, por meio de atividades que unem cinema e socialização.

O projeto, iniciado na Diretoria da Comarca, utiliza o cinema como ferramenta de inclusão social e estímulo ao pensamento crítico, além de reforçar o aprendizado construído em sala de aula. Nesta edição, os alunos assistiram ao filme Trolls 3, animação que aborda temas como amizade, trabalho em equipe e lealdade.

Antes da sessão, a programação contou com um momento de conversa conduzido pela juíza Carline Nunes, coordenadora do Centro de Justiça Restaurativa (Cejure) de Santana, que apresentou às crianças um pouco do funcionamento do Poder Judiciário, esclareceu dúvidas e explicou a atuação dos magistrados. A atividade permitiu que os estudantes conhecessem mais de perto o funcionamento da Justiça, um ambiente que, muitas vezes, está distante da realidade cotidiana.

Segundo a magistrada, a iniciativa busca aproximar o Judiciário da comunidade e ampliar o entendimento das crianças sobre o papel da Justiça. “A programação começa com uma conversa conduzida por um dos juízes da comarca, que apresenta às crianças como funciona o Poder Judiciário e qual é o papel do juiz na sociedade. É uma forma de abrir as portas do Judiciário para que elas possam conhecer melhor esse universo”, explicou. Ela acrescentou ainda que ações como o CineJus contribuem para reduzir a distância entre o Judiciário e a população. “Nas audiências, no dia a dia, é comum ouvirmos pessoas dizerem que têm receio até mesmo de passar em frente ao Fórum. Quando as crianças participam de atividades como esta, assistem aos filmes, conhecem os servidores e magistrados e entendem como tudo funciona, esse sentimento de medo tende a desaparecer. Acredito que o projeto cumpre um papel fundamental ao aproximar o Poder Judiciário da comunidade e ao mostrar que a Justiça é um espaço acessível”, destacou a juíza Carline Nunes. Sobre o projeto, a supervisora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), Neide Santos, ressaltou seu caráter social e transformador. “A ideia surgiu a partir de uma proposta da juíza Aline Almeida, que nos proporcionou a oportunidade de transformar um espaço do Fórum em um ambiente de portas abertas para crianças e adolescentes, e permitir o acesso ao conhecimento e ao universo jurídico”, explicou. Ela também destacou a estrutura oferecida às crianças durante a atividade. “Além da exibição, oferecemos transporte para as crianças participantes. Nossa agenda está aberta até o mês de dezembro, e será um prazer recebê-los”, detalhou a supervisora.

Após o momento inicial, as crianças participaram da sessão de cinema e, em seguida, de uma roda de conversa sobre os temas abordados no filme. A atividade foi encerrada com um lanche oferecido aos alunos.

Mais sobre o CineJus

A ação consiste em atender, uma vez por mês, crianças de 8 a 12 anos da rede pública em sessões de cinema, que proporcionam novas perspectivas e oportunidades de inclusão social.

O projeto é desenvolvido pela equipe da Diretoria do Fórum de Santana, pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), pelo Centro de Justiça Restaurativa (Cejure) e pela Vara da Infância e Juventude de Santana.

Contatos para participação:

Diretoria do Fórum de Santana – (96) 3312-4268 | dir.stn@tjap.jus.br

Cejusc de Santana – (96) 98412-7533 | cejusc.santana@tjap.jus.br

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Fernanda Ferreira

Fotos: Jean Silva

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