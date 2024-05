Agendamentos para triagem dermatológica no CRDT passam a acontecer nas agências do Super Fácil

A marcação acontece de segunda a sexta-feira.

Por: Jamile Moreira

Para melhorar o fluxo de atendimento para os pacientes que precisam de consulta na especialidade de dermatologia, o Centro de Referência em Doenças Tropicais (CRDT) encaminhou o serviço de agendamento de triagem para as agências da rede Super Fácil.

A medida amplia a marcação para todos os dias úteis, serviço que era realizado três vezes na semana. Para passar pela triagem é necessário apresentar o encaminhamento médico, cartão do SUS e documento de identificação com foto. No CRDT é possível ter acesso a tratamento para 20 patologias dermatológicas como: acne grave (graus 3 e 4), rosácea e dermatite seborreica grave; alopecias; ceratodermias palmoplantare; dermatite atópica e hanseníase.

O Centro não é uma unidade de livre demanda, por isso os usuários precisam, indispensavelmente, de um documento que direcione o paciente para o especialista, a fim de ter acesso as consultas, explica o diretor Leonardo Pereira.

“O paciente precisa primeiro passar por uma Unidade Básica de Saúde, solicitar o encaminhamento e depois nos procurar. Com o documento em mãos, a população pode se dirigir até a agência Super Fácil mais próxima de sua residência, de segunda a sexta-feira”, enfatiza o diretor.Confira as especialidades disponíveis:

Acne Grave (graus 3 e 4), rosácea e dermatite seborréica grave.

Alopecias.

Ceratodermias palmoplantares.

Dermatite atópica – formas moderadas a graves.

Doenças cutâneas de origem genética (exemplo: neurofibromatose, displasia ectodérmica anidrótica, entre outras).

Doenças exantemáticas da infância.

Hanseníase – complicações e estados reacionais.

Hemangiomas.

Herpes simples complicações. Recidivante; Herpes zoster e

Hidradenite supurativa.

Infecções sexualmente transmissíveis.

Leishmaniose cutânea.

Líquen plano, estriado, nítido e aureus.

Lúpus eritematoso cutâneo crônico, esclerodermia circunscrita e dermatopolimiosite.

Manifestações cutâneas relacionadas às drogas medicamentosas.

Psoríase liquenóide, parapsoríse, pitiríase rósea e pitiríase.

Suspeitas de câncer de pele oncológico (não faz o tratamento).

Tuberculose Cutânea.

Urticárias.

Vitiligo.

Serviço

Na capital é possível realizar agendamento em quatro unidades, são elas: Agência Centro, na Rua Cândido Mendes, nº 448, Central; Siac Zona Sul, na Rua Claudomiro de Moraes, s/nº, Novo Buritizal; Siac Zona Norte, na Rodovia 156, nº 891, São Lázaro e o Siac Beirol na Rua Jovino Dinoá, s/nº, no Beirol.

O CRDT está localizado na Rua Professor Tostes, nº 2212, no bairro Santa Rita e funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

