Prefeitura registra diminuição nos casos de garis acidentados com material perfurocortantes

Durante as férias de julho, o volume de lixo produzido nos distritos e na capital amapaense deve atingir 8.100 toneladas, é o que prevê a Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur). Só no segundo semestre de 2018, a Semur registrou em dias normais 39.346,40 toneladas de lixo na coleta domiciliar.

Essa proporção aumenta também no material perfurocortantes. Segundo o chefe da Divisão de Planejamento e Monitoramento de Limpeza, Adrian Castelo, 12 casos de acidentes com coletores foram registrados em 2018, um em cada mês. Embora façam uso dos equipamentos de segurança, os trabalhadores que fazem a coleta domiciliar acabam se acidentando com objetos descartados de forma errada.

Ainda segundo Castelo, 20% das ocorrências são de seringas, o restante de materiais como cacos de garrafas de vidro, latas, espetos, entre outros. “Além de colocar a vida do trabalhador em risco, o problema causa impacto na coleta de lixo, já que é difícil repor os profissionais”, enfatiza.

No entanto, no primeiro semestre de 2019, os números mostram uma diminuição e apenas três garis tiveram algum tipo de acidente com material perfurocortante. A redução vem em decorrência das campanhas educativas realizadas pela Prefeitura de Macapá sobre o descarte correto do lixo e também a própria população, que tem se tornado consciente e ajudado os guerreiros da limpeza, com descarte correto de lixo.

“Trabalho há mais de um ano como gari e nunca sofri nenhum tipo de acidente, mas já tive colegas que já sofreram, mas o que consigo ver é que a população está mudando seu hábito e fazendo o descarte correto, ainda tem muita gente que não faz, mas é um avanço. Outro dia uma senhora me deu uma caixa de papelão toda embalada e escrita a palavra vidro em letras maiúsculas. Fiquei feliz e postei em minhas redes sociais, pois vejo o cuidado e a valorização que a gestão municipal nos dá sendo transmitida para a sociedade”, ressaltou Henrique Alves Barbosa, gari há mais de um ano.

A prefeitura orienta a população para que faça o descarte correto de objetos como vidros, lâminas, latas, que devem ser armazenados em garrafas PET ou caixas de leite, e embalados com fita adesiva. Pregos e parafusos que estejam grudados em madeira devem ser retirados ou dobrados com martelo, antes de serem descartados.

Outra dica é com relação ao horário da coleta, que ocorre todos os dias nos períodos diurnos, a partir das 7h; e noturnos, a partir das 19h. No complexo Beira-Rio, a coleta é feita cinco vezes por dia, sendo a primeira à 1h, nas feiras e mercados da cidade ocorre de segunda a domingo.

Coleta noturna

Segunda a sábado:

Perpétuo Socorro, Laguinho, Pacoval, Central, Santa Rita, Alvorada, Trem, Buritizal, Beirol, Santa Inês e Jesus de Nazaré.

Segundas, quartas e sextas-feiras:

Jardim Equatorial e Conjunto Cabralzinho.

Terças, quintas e sábados:

Coração e Loteamento Platon.

Coleta diurna

Segundas, quartas e sextas-feiras:

Fazendinha, Chefe Clodoaldo, Alfaville, Murici, Vale Verde, Barcellos II, Mônaco, Samarino, Jardim Oliveira, Pedrinhas, Araxá, Muca, conjunto Marco Zero, Nova Esperança, Cuba de Asfalto, Novo Buritizal, Congós, Laurindo Banha, Hospital de Base, Zerão, Universidade e Cidade Nova I e II, Conjunto da Embrapa.

Terças, quintas e sábados:

Pantanal, Renascer II, Vitória do Renascer, São Lázaro, Renascer I, Jardim Felicidade I e II, Novo Horizonte, Lago da Vaca, Boné Azul, São José, Sol Nascente, Ipê, Curiaú, Infraero I e II, Ilha Mirim, Parque dos Buritis, Açaí, Palmares, Brasil Novo, Liberdade, Amazonas, Ramal do Azevedo, Res. Lagoa, Ramal do Goiabal, Marabaixo I, II e III, Res. Independência (Marabaixo IV) e Jardim América (Marabaixo).

Assessoria de Comunicação/Semur