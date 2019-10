Abertas inscrições para o II Simpósio de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional

Evento ocorrerá no dia 14 de novembro, no campus Marco Zero da Unifap, em Macapá (AP)

O Programa de Pós-graduação / Mestrado em Desenvolvimento Regional (PPG/MDR), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realiza, no dia 14 de novembro, o II Simpósio de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da Unifap: Interfaces do desenvolvimento regional na Amazônia. As inscrições para o evento iniciam nesta segunda-feira, 21, exclusivamente on-line, no link http://zw569.qr.ai.

O Simpósio ocorrerá no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), e tem como objetivo promover e estimular a construção e divulgação do conhecimento científico e suas interfaces sobre o desenvolvimento regional na Amazônia. A programação contará com palestras, mesas e apresentação de trabalhos. Os participantes receberão certificados (8h).

A abertura do evento será às 9h30, com a palestra “Ciência, tecnologia e desenvolvimento regional na Amazônia”. O palestrante e professor do Mestrado em Desenvolvimento Regional, Daniel Chaves, debaterá sobre inovação e uma agenda para formulação estratégica institucional para a área.

“Discutir Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional, no Simpósio do PPG/MDR, significa o vislumbrar público, amplo e coletivo do potencial da academia como engrenagem determinante para uma economia do conhecimento competitiva. Ou seja, ao entender que CT&I são forças-motrizes do conhecimento como valor, debatê-las estrategicamente à luz do desenvolvimento regional é um caminho que toda sociedade tomou um dia para ser mais desenvolvida”, avalia Daniel Chaves.

Submissão de trabalhos – A comissão organizadora do Simpósio receberá a inscrição de trabalhos até o dia 4 de novembro, pelo link http://zw569.qr.ai. A aapresentação dos trabalhados selecionados será por meio de pôster e resumo (Caderno de Resumo/Anais), que deve ser enviado no ato da inscrição no evento.

Os pôsteres serão expostos durante a realização do evento. Cada inscrito poderá submeter apenas uma proposta de trabalho, sendo permitido uma coautoria. Todos os autores que assinam a comunicação deverão apresentar o trabalho no Simpósio e efetuar o pagamento da taxa de inscrição da modalidade.

Programação

Confira a programação do II Simpósio:

MANHÃ

8h – Credenciamento

9h15 – Abertura

9h40 – Palestra “CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA AMAZÔNIA”

Palestrante: Prof. Dr. Daniel Santiago Chaves Ribeiro

10h45 – MESA 1: EMPREENDIMENTOS TERRITORIAIS E LOGÍSTICOS NA AMAZÔNIA

Debatedores:

Prof. Dr. Ricardo Angelo Pereira de Lima (PPGEO/Unifap)

Prof. Dr. Jondison Rodrigues (Pós-doutorando/PPGMDR/Unifap)

Prof. Dr. José Francisco Ferreira (PPGMDR/Unifap)

TARDE

14h – Apresentação dos Pôsteres

15h45 – MESA 2: ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS NA CONSTRUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Debatedores:

Prof. Msc. Charles Achcar Chelala (Unifap)

Prof. Dr. Jodival Maurício Costa (PPGMDR/Unifap)

Dra. Ana Margarida de Castro Euler (Embrapa)

17h15h – Palestra “O MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA UNIFAP: PERSPECTIVAS E DESAFIOS”

Palestrante: Prof. Dr. Antônio Sérgio Monteiro Filocreão (PPGMDR/Unifap)

18h – Encerramento

O II Simpósio de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional é uma realização do curso de Pós-graduação / Mestrado em Desenvolvimento Regional (PPG/MDR) da Unifap, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Serviço

II Simpósio de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional: Interfaces do desenvolvimento regional na Amazônia

Dia 14 de novembro de 2019, no campus Marco do Equador (Rod. Juscelino Kubitschek, Km 02, bairro Jardim Marco Zero, Macapá-AP). Público alvo: acadêmicos de graduaação e pós-graduação em Desenvolvimento Regional e áreas afins. Inscrições: de 21 de outubro a 13 de novembro, no link http://zw569.qr.ai. Taxas de inscrição: R$ 5 (ouvintes) e R$ 10 (apresentação de trabalhos). Informações: http://zw569.qr.ai e [email protected].

Texto: Divulgação

