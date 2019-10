2ª Zona Eleitoral cria 8 novos locais de votação no município de Macapá e no Distrito do Bailique

Os novos locais de votação foram criados para descongestionar lugares atualmente existentes que alcançaram o limite máximo de seções e melhorar a distribuição dos eleitores

Com o objetivo de facilitar o acesso de eleitores e desafogar outros locais de votação, a Justiça Eleitoral por meio da 2ª Zona Eleitoral, criou 8 novos locais de votação. Os moradores do centro, zona sul, oeste de Macapá e do distrito do Bailique terão mais comodidade e eficácia na prestação de serviços da Justiça Eleitoral.

Os eleitores que estiverem interessados na mudança de sua seção para um dos novos locais de votação devem procurar os postos de atendimento do TRE nos cartórios eleitorais e nos boxes de atendimento do Super Fácil do centro, zona oeste e sul da capital, para revisão do cadastro eleitoral, munidos de documento oficial com foto e comprovante de residência.

De acordo com a chefe de cartório da 2ª Zona eleitoral, Selma Magno, o aumento do número de eleitores resultou em superlotação em algumas escolas e causou desconforto no dia das eleições e visando sanar esse problema foram criados esses novos locais, ampliando o acesso dos eleitores às urnas eletrônicas.

Os novos locais de votação da 2ª Zona eleitoral funcionarão nas seguintes escolas:

ESCOLA ESTADUAL FRANCO GRANDE, na localidade de Franco Grande – Distrito do Bailique.

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GUITA – Área Central de Macapá

CENTRO EDUCACIONAL IRMÃ CARMELA BONASSI. Remanejamento de 05 (cinco) seções pertencentes à Escola Estadual Nilton Balieiro Machado;

ESCOLA ESTADUAL JACINTA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO GONÇALVES – Zona Sul de Macapá;

ESCOLA MUNICIPAL CAETANO TOMAZ para receber todas as seções que pertenciam à Escola Estadual Maria Angélica Pereira Góes, a qual, por ora, não funcionará como local de votação no pleito vindouro;

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA MARIA DA SILVA RAMOS, que foi utilizada provisoriamente em eleições anteriores

ESCOLA WILSOM MALCHER – ANEXO (ATRÁS DA IGREJA SÃO PAULO), que foi utilizado provisoriamente em eleições anteriores

SEST/SENAT, para atender a Zona Oeste de Macapá

2ª Zona Eleitoral

A 2ª Zona eleitoral fica localizada na Av. Mendonca Junior, 1452 – Centro, atende o município de Macapá e os distritos do Bailique, Fazendinha e Coração, tem um eleitorado de cento e sessenta e seis mil, cento e trinta e seis (166.136) eleitores, 78 locais de votação, 608 seções. É o maior colégio eleitoral do Estado.

