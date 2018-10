Dia do Empoderamento empresarial feminino acontece nesta terça (23)

Empresárias dos projetos do Sebrae, Alimentação Fora do Lar, Cadeia Automotiva e Negócio da Beleza se reúnem para desenvolver competências de liderança feminina

Denyse Quintas

Sebrae realiza o Dia do Empoderamento empresarial feminino, intitulado Empowered Day – Liderar para Gerar Resultados. O evento acontece no Restaurante Flora, do Rio Matapi, em Mazagão, na próxima terça (23), das 8h às 18h. O objetivo é promover uma imersão estratégica que oferece ferramentas exclusivas para o desenvolvimento de competências de liderança feminina, a fim de estabelecer maiores resultados na vida, na carreira e nos negócios.

De acordo com a gestora do Projeto Alimentação Fora do Lar, Nelma Pires, entre os benefícios para as empresárias estão, aprender como manter o foco para alcançar maiores resultados; tornar-se uma fonte de influência positiva e transformadora, que motiva e inspira pessoas e equipes; elevar o grau de autoconhecimento para ampliar conquistas; implementar um processo de liderança positiva e motivadora, maximizando conhecimentos, competências e habilidades; identificar e potencializar forças e talentos para aumentar resultados; e fomentar o desenvolvimento contínuo de habilidades individuais e coletivas.

Metodologia

As atividades são realizadas em 8h de treinamento presencial e experiência prática, com a condução de um profissional de formação em Coaching e com ampla experiência em desenvolvimento humano e organizacional. Após o evento cada participante terá direito a 4h de consultoria (sessões de Coaching).

Institucional

O Sebrae no Amapá, por meio da Unidade de Atendimento Coletivo Comércio e Serviço (UAC-CS/Sebrae), inicia no Sistema Sebrae, ações voltadas ao Empoderamento Feminino, utilizando os princípios recomendados pela Organização das Nações Unidas (ONU Mulheres e Pacto Global).

Cenário

Mais de 224 milhões de mulheres empresárias contribuíram para a economia global no último ano. O crescente número de mulheres no controle revela uma nova postura empresarial. Segundo a consultoria empresarial Mckinsey, empresas com mulheres na liderança aumentam em 21% as chances dos empreendimentos atingirem resultados financeiros acima da média. A pesquisa comprova que as mulheres estão vencendo a desigualdade e provando o seu real valor e competência no mercado.

Parceiros

São parceiros do Sebrae para a realização Empowered Day – Liderar para Gerar Resultados, as empresas Catavento Comunicação; Flora Restaurante e Panificadora Nossa Senhora de Fátima.