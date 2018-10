Audiência pública sobre materiais impressos de campanha

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) promove, nesta terça-feira (23), às 10h, audiência pública sobre material impresso de campanha espalhado pelas ruas, em especial, o derramamento de “santinhos” às vésperas das eleições. Candidatos ao governo do Estado do Amapá ou representantes destes devem expor, durante a audiência, as estratégias para recolhimento do material de sobra de campanha após o término do prazo permitido para propaganda.

A audiência foi convocada pelo juiz Jucélio Fleury, em ação do Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) que busca inibir a prática irregular da “chuva de santinhos” no 2º turno das eleições. Na ação, o MP Eleitoral também pede que os candidatos ao governo do Estado do Amapá sejam responsáveis por recolher propaganda eleitoral existente em seus nomes e que estejam espalhadas pelas ruas e calçadas.

Audiência pública

Local: Auditório TRE/AP

Data: Terça-feira, 23 de outubro

Horário: 10h