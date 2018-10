Cláudia Almeida lança seu primeiro livro de poesia

“Versos Insanos” será lançando na sexta-feira no Sesc Centro, a partir das 19h.

Professora e poeta, Cláudia Almeida, prepara-se para lançar no dia 26 de outubro, às 19h, no Sesc Centro, seu primeiro livro de poesia intitulado “Versos Insanos”. A obra que trata das angústias e desejos humanos expressos em poemas ternos e ousados que promete cativar os amantes da literatura contemporânea.

Para Cláudia, este momento é de enorme alegria. Ela já lançou em 2013 um livro de crônicas intitulado “Remanso das Águas”, obra que trazia histórias ribeirinhas expiradas na Amazônia e outras baseadas em sua infância e juventude na cidade de Macapá. Agora como a escritora costuma dizer “mergulha nas águas do Amazonas” e se renova com um livro inteiro dedicado à poesia.

“Versos insanos traz minha essência de mulher, minha vontade de lutar e minha necessidade de amar para viver. Todos que se deixarem tocar por Versos insanos estarão também tocando minha alma, e eu por alguns instantes terei a responsabilidade de intervir na vida de cada leitor”, comenta a poeta.

Versos Insanos é composto por 52 poemas que versam um sentimento real, às vezes até palpável pela densidade dos poemas e sentimentalidade e também pela verdade trabalhada pela autora. “As palavras sempre foram companheiras em muitos momentos de minha vida, sobretudo nos momentos de luta por uma sociedade menos desigual”, ressalta, a poeta.

Filha de ribeirinhos do interior da Amazônia Brasileira, Cláudia Patrícia Nunes Almeida, que adota o pseudônimo Flor d’Maria, nasceu em Macapá/AP, no dia 27 de junho de 1978. Graduada em Letras pela universidade Federal do Pará (UFPA) em 2002, é professora do Instituto Federal do Amapá (IFAP). Remanso das Águas foi seu primeiro livro lançado no universo das palavras e nele encontramos a essência da vida do povo Caboclo da Amazônia em forma de prosa. Participou da Antologia O Protagonismo Feminino em Versos e Prosas, da Rede de Escritoras Brasileiras (REBRA) em 2016.

