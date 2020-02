Aniversário de Macapá é comemorado com música, poesia e exposição de artes visuais no novo Mercado Central

Em comemoração aos 262 anos da cidade de Macapá, uma programação especial foi montada pelo Município para o público que foi almoçar no novo Mercado Central no feriado do dia 4 de fevereiro. Várias atrações musicais, exposições artísticas e intervenção poética marcaram o momento. A festa começou com o músico Bebeto Nandes, seguido por Anthony Barbosa, Duo Amazofonia e Rosa Amaral, e encerrou com a intervenção poética de Hayam Chandra. A exposição de artes visuais foi de autoria de Miguel Arcanjo.

“É com muita alegria, muita satisfação que todos nós, da gestão do prefeito Clécio, montamos essa programação para que a população tivesse esse momento para curtir uma boa música, poesia e exposição de artes visuais de extremo bom gosto. Mas não para por aí, a programação segue até domingo, dia 9”, ressaltou a diretora-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Marina Beckman.

A servidora pública Fátima Araújo destacou a motivação em participar das comemorações no novo Mercado Central. “Eu acabei de almoçar, vou passar o dia inteiro aqui, me divertindo. Estou muito feliz pelas melhorias que foram feitas neste espaço e tenho certeza de que continuará melhorando”.

O cantor Bebeto Nandes manifestou a satisfação pela oportunidade de estar inserido no evento. “Agradeço de coração o prefeito Clécio por valorizar e oportunizar os artistas locais a participar dessa linda programação. Parabéns para todos nós macapaenses, que somos filhos dessa cidade encantadora que é Macapá”.

“Festa bonita! Estou muito grata, primeiramente a Deus e a toda a equipe da Fundação Municipal de Cultura, ao prefeito Clécio, por nos dar essa possibilidade de mostrarmos o nosso trabalho. Parabéns Macapá pelos 262 anos”, relatou a cantora Rosa Amaral.

A programação do aniversário dos 262 anos de Macapá terá continuidade nesta quarta-feira, 5, a partir das 18h, com o lançamento dos filmes do 1° Edital de produção audiovisual FSA do Amapá – GEA e Ancine – Cine Imperator do Shopping Vila Nova. Já no domingo, 9, às 15h, haverá Torneio de Futlama no complexo do Jandiá.

