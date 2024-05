É neste sábado, no Mercado Central, encerramento da 2ª edição do projeto Encanto Amapaense de Circo

Espetáculos circenses e shows de Carimbó acontecem no Mercado Central, aberto ao público e com classificação livre

O encerramento do II Encanto Amapaense de Circo acontece neste sábado (18), a partir das 18h30, no Mercado Central, com classificação livre e aberto ao público. Espetáculos Circenses e shows de Carimbó fazem parte da programação que reúne mais de 50 artistas, entre apoio, apresentações e produção. O projeto é realizado pela Cortejo Produções Artísticas que trouxe para esta edição a parceria especial da Cia de Circo Nós Tantos (PA).

Durante a semana, o intercâmbio cultural entre artistas do Amapá e Pará trouxeram para escolas públicas e espaços culturais, espetáculos, oficinas circenses e de Carimbó.

A expectativa é alcançar cerca de 1.500 pessoas até o fim do evento.

O projeto idealizado pelo jovem artista Jhou Santos, é um grande circuito cultural das artes circenses no estado do Amapá e objetiva promover um encontro entre artistas e grupos de circo, além de formação de plateia, fomento e divulgação da arte e cultura amapaense.

“Nossa intenção é disseminar as artes circenses em diferentes pontos da capital, e apresentar esses artistas e grupos para que a sociedade possa conhecer quem trabalha com o circo em Macapá. E também conquistar e encantar esse público, provocar muitos risos e brilho nos olhos das pessoas”, ressaltou Jhou Santos, idealizador e principal responsável pela iniciativa.

Fazem parte da programação deste sábado, uma Mostra Circontemporâneo composta por jovens artistas amapaenses e as apresentações dos espetáculos regionais convidados “Circolando – Virar Peixe” e “Circo e Carimbó” da Cia de Circo Nós Tantos, de Belém do Pará.

A realização do evento é da Cortejo Produções Artísticas, produtora cultural formada por jovens produtores e agentes culturais responsável por alguns importantes eventos das artes cênicas do Amapá.

Nesta edição conta com a parceria especial da Cia de Circo Nós Tantos (PA), que participa do evento com duas oficinas, roda de conversa e dois espetáculos. O Coletivo Captta e Acessa Cult Produções, são parcerias institucionais do evento.

Ficha Técnica II Encanto Amapaense de Circo

Idealização e coordenação geral: Jhou Santos;

Produção: Jhou Santos, Kassia Modesto e Carla Serejo;

Realização: Cortejo Produções Artísticas;

Grupo convidado: Cia de Circo Nós Tantos de Belém do Pará (Gabi Alcântara, Yure Lee, Rodrigo Ethnos, Yan Almeida, Diego Vattos Lapercussa, Klewersom Lima, Mágico Dalton e Luany Guilherme);

Grupos Locais: Companhia Tucuju, Cia Cangapé, A Trupe do Pato, Cia O Ninho, Casa Circo e Cia Trecos In Mundos;

Equipe de apoio: Jimmy Sammy, Allan Gomes, Ingrid Ranna e Emerson Rodrigues;

Parceiros: Coletivo Captta e Acessa Cult Produções;

Apoio: Prefeitura de Macapá (FUMCULT) e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (Minc);

Assessoria de Imprensa: Mary Paes;

Apoio: Fundação Municipal de Cultura de Macapá e Ministério da Cultura;

Serviço:

Encerramento II Encanto Amapaense de Circo

Data: 18 de maio | Sábado

Hora: 18h30

Local: Mercado Central, rua Cândido Mendes (em frente à Fortaleza de São José de Macapá

Aberto ao público

Acompanhe a programação pela rede social do projeto: @cenatucuju (Instagram)

