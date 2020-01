Haroldo Dutra ministra palestra “Um sentido para a vida” em Macapá

Nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2020, o conferencista espírita mineiro de renome nacional e internacional Haroldo Dutra – a convite da Federação Espírita do Amapá – vem à capital amapaense realizar palestra pública e seminário.

A palestra pública será realizada no Teatro das Bacabeiras, dia 7 de fevereiro (sexta) às 19 horas, com entrada franca e vagas limitadas à capacidade do auditório. Você também poderá colaborar doando 1 kg de alimento não-perecível (arroz, feijão, açúcar e leite) na entrada do evento.

No seminário, Haroldo Dutra será o facilitador do tema ‘As cartas de Paulo’. De 08:30h às 11:30h, e com investimento de R$ 40,00 (quarenta reais), o evento será realizado no dia 8 de fevereiro (sábado) no auditório do SEBRAE/AP na Avenida Ernestino Borges, 740 – esquina com Rua Odilardo Silva. As inscrições podem ser feitas – exclusivamente pela internet – até o dia 31 de janeiro, e as vagas são limitadas a capacidade do local do evento.

Link para inscrição (Seminário): https://www.sympla.com.br/seminario-as-cartas-de-paulo-com-haroldo-dutra__751338

Sobre Haroldo Dutra:

É Juiz de Direito em Minas Gerais. Autor de várias obras, entre elas a tradução do Novo Testamento, publicado pela FEB Editora e das Cartas de Paulo de Tarso. Palestrante nacional e internacional, é também um dos fundadores do NEPE – Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho da Federação Espírita Brasileira e do Instituto SER.

Informações:

Federação Espírita do Amapá

Rua Odilardo Silva, 1131 – Próximo à Prefeitura de Macapá.

Fone: 3224-1730

Web: www.feamapa.com.br

Twitter: @feamapa

Facebook: /federacaoespiritadoamapa

Whatsapp: 96 98140 3674

