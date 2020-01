Caaap lança aplicativo para acesso à Rádio dos Advogados Amapaenses

Criada em 2019, a Rádio Caixa AP vai lançar nova programação a partir de março deste ano, durante a aniversário de criação da Caixa de Assistência dos Advogados do Amapá (CAA/AP).

Presidente da Caixa dos Advogados e entusiasta da ferramenta, Jorge Anaice diz que além da divulgação da cultura amapaense, que já acontece por meio da divulgação das músicas, serão produzidos spots sobre a identidade amapaense, seus personagens, folclore e datas relevantes, como o aniversário de Macapá e criação do Território Federal.

Jorge Anaice conta que a Rádio Caixa AP foi ao ar numa parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados de Roraima, que atualmente compartilha parte da programação, especialmente no horário da tarde, com notícias e entrevistas sobre temas relevantes do mundo jurídico.

Para este ano, numa parceria com o portal Amapagital, que existe há 15 anos, e a secção amapaense da Federação Nacional dos Comunicadores (Fenacon) será produzido conteúdo para divulgação da cultura amapaense e entrevistas com personalidades jurídicas do Amapá.

A Rádio caixa AP atualmente pode ser acessada pelo site www.caaap.org.br. Mas também pode ser adicionado um link de acesso através de um aplicativo baixado gratuitamente na internet pelo link https://app.vc/radio_caixa_dos_advogados-ap .

Ascom/Caaap

