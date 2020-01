Espetáculo Novo Amapá será apresentado dia 25 de janeiro no Teatro das Bacabeiras

Para marcar os 39 anos da Tragédia do Novo Amapá. A CIA Super Nova irá trazer um novo olhar sobre o maior naufrágio fluvial da história brasileira, o espetáculo acontecerá sábado, 25, no Teatro das Bacabeiras, a partir das 20h.

A peça é apresentada desde 2012 pela CIA SUPERNOVA que traz uma visão artística e poética sobre o maior naufrágio fluvial da história brasileira.

A montagem é baseada no texto “Triste Janeiro” do jovem ator e dramaturgo Joca Monteiro que através de poemas homenageia todos os envolvidos naquele acontecimento.

Além da poesia, a peça tem influência da dança e do teatro físico. Ela conta ainda com inserção de vídeos e é construída por meio de diversos processos de experimentações artísticas coletivas.

Na peça o público terá contato com os sonhos e encantos da infância onde o “puc puc puc” do barquinho de miriti dá ao homem o prazer da libertação e as águas tornam-se a porta para descobertas.

Acidente

O acidente ocorreu no dia 6 de janeiro de 1981 no Rio Cajarí (proximidades da fronteira entre o Estado do Amapá e Pará) quando a embarcação homônima ao espetáculo naufragou deixando mais de 600 vítimas.

Ficha Técnica

Direção e Produção: Marina Beckman

Texto: Joca Monteiro

Direção de Arte e iluminação: Paulo Rocha

Sonoplastia: Otto Ramos

Elenco:

Jhimmy Feiches

Hayam Chandra

Pedro Inajosa

Fernanda Amaral

Maria Rosa

Luz Magalhães

Márcia Fonseca

Serviço

Espetáculo “Novo Amapá”

Data: 25 de janeiro (sábado)

Local: Teatro das Bacabeiras

Hora: 20h

Ingressos: 10,00(inteira) / 5,00 (meia)

Classificação: Livre

Informações: (96) 99144-5442

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...