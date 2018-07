Carro anfíbio naufraga e deixa 13 mortos nos EUA

Naufrágio do veículo turístico ocorreu no lago Table Rock, em Missouri, na quinta-feira (19).

naufrágio de um carro anfíbio turístico no lago Table Rock, em Missouri, nos Estados Unidos, deixou 13 mortos, na quinta-feira (19), de acordo com a polícia rodoviária local. Chovia forte no momento do acidente, que deixou ainda sete pessoas feridas.

O Escritório do Xerife do Condado de Stone, Doug Rader, informou que 31 pessoas estavam a bordo do veículo, que podia tanto navegar como circular devagar pela terra já que possuía rodas.

Cinco pessoas ficaram desaparecidas no acidente no lago artificial, que fica no sul do Missouri, na fronteira com o Arkansas. Entre as vítimas estão crianças.

