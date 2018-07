Governo abre novo período de saque do PIS/Pasep de 2016

Prazo para saque havia terminado no dia 29 de junho deste ano, mas quase 2 milhões de trabalhadores não tinham sacado o benefício

Giuliana Saringer

O governo abriu um novo período de saque do PIS/Pasep do ano-base de 2016. Os trabalhadores vão poder sacar o abono entre os dias 26 de julho até 30 de dezembro. O prazo para saque havia terminado no dia 29 de junho deste ano e a decisão foi autorizada pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) na quarta-feira (11).

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, quase 2 milhões de trabalhadores não sacaram o benefício dentro do primeiro período estipulado pelo governo. Os saques parados correspondem a R$ 1,44 bilhão.

