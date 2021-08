Caixa e Banco do Brasil (BBAS3) deixam Febraban; Câmara quer ouvir presidentes dos dois bancos

Monique Lima



O Banco do Brasil (BBAS3) e a Caixa Econômica Federal deixaram a Febraban no último sábado, dia 28, e já avisaram a decisão ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O motivo da saída seria um manifesto que a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) deve publicar na próxima terça-feira, dia 31, com um pedido de harmonia entre os três Poderes. A Febraban é signatária do documento e ambos os bancos, BB e Caixa, descordam do posicionamento por considerarem político.

De acordo com eles, por ser uma instituição que representa todos os bancos do País, a Febraban deveria se manter isenta. Os dois bancos encaminharam uma nota à Instituição, comunicando a saída caso o manifesto fosse em frente.

Veja íntegra no Suno Notícias

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado