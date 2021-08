Prefeitura anuncia ações de Cadastro Único nos conjuntos habitacionais de Macapá

As ações têm o objetivo de atualizar em massa o Número de Inscrição Social, dado necessário para a permanência e ingresso do beneficiário em programas sociais.

Por Vithória Barreto – Secretaria Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Macapá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), iniciará, a partir de 1º de setembro, ações nos conjuntos habitacionais da capital para a atualização do Cadastro Único do Governo Federal. A medida tem o objetivo de atualizar em massa o banco de dados dos beneficiários do município.

Nos dias 1 e 2 de setembro as ações serão realizadas no Residencial Mucajá. Nos dias 8 e 9, no Residencial São José. Já nos dias 14 e 15 de setembro, a ação se concentrará no Residencial Açucena.

No Conjunto Macapaba a atividade ocorrerá entre os dias 21 e 23 de setembro, finalizando o cronograma no Residencial Mestre Oscar, nos dias 24 e 25.

Os documentos necessários para o procedimento são: RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho do responsável familiar e de todos que residem na mesma casa. Para as crianças: RG, CPF e declaração escolar.

Cronograma de Ações do Cadastro Único e Programa Bolsa Família

A importância de manter o cadastro atualizado

A cada dois anos, a atualização do CadÚnico pelo responsável familiar é fundamental para a permanência e entrada de novos beneficiários em programas sociais do governo.

Após o fim do Auxílio Emergencial, o Governo Federal já anunciou a reformulação do programa Bolsa Família, que será substituído pelo Auxílio Brasil. Quem não estiver em dia com as informações poderá perder o benefício e não conseguir ingressar no Auxílio Brasil.

A Medida Provisória 1.061, que institui o novo programa, já foi enviada ao Congresso para votação. Até o mês de novembro serão anunciados os novos valores do benefício.

CadÚnico garante acesso a outros benefícios

Com o número do NIS, o cidadão pode ter acesso não só ao programa Bolsa Família, mas a vários outros benefícios. Confira quais são eles:

• Programa Minha Casa, Minha Vida

• Carteira do Idoso

• Tarifa social de energia elétrica

• ID Jovem

• Isenção de taxas para concursos públicos

• Isenção de taxa para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

• Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros serviços socioassistenciais.

