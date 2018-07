Escolas do Pacuí recebem trabalhos de reparos na estrutura física durante as férias

A equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou uma visita técnica às escolas municipais da região do Pacuí. A visita ocorreu na quarta-feira, 18, e avaliou o processo de reforma e restruturação de seis escolas da região, das quais três já estão com o processo de obras iniciado e as demais com previsão de início ainda este mês. Além da parte física, foram verificadas as cozinhas e alimentos destinados à alimentação escolar das crianças.

As escolas passam pelo serviço por meio do aporte financeiro disponibilizado pela Prefeitura de Macapá, Semed e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). São 13 escolas do Município que recebem serviços na estrutura física.

As escolas visitadas foram Maria Eugênia, Liberdade, Erídio Rocha, Campina de São Benedito, Santa Luzia e Benedita Neves Tavares. A Escola Campina de São Benedito, por exemplo, está recebendo reparos em toda a estrutura, desde a mudança de partes do telhado, como a reforma do piso, tudo pensando na volta às aulas.

Compuseram a visita as equipes da Divisão da Rede Física Escolar (Direfe), Departamento de Atendimento ao Educando (DAE) e Departamento de Saúde Alimentar (Desa).

Rafaela Bittencourt