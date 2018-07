Virada Sustentável promoverá mais de 250 atividades gratuitas em Manaus

Considerado o maior festival de sustentabilidade do Brasil, a Virada Sustentável Manaus ocupará mais de 20 pontos da cidade, dias 28 e 29, com centenas de ações culturais, ecológicas, de saúde e lazer gratuitas para a população. A programação completa pode ser conferida no site: www.viradasustentavel.org.br/manaus.

A mobilização já está em sua quarta edição e é promovida pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em parceria com mais de 40 organizações da sociedade civil. A proposta é aumentar o engajamento da população e incentivar práticas sustentáveis, utilizando atividades lúdicas e inspiradoras como ferramenta.

Na lista de espaços que receberão as ações, encontram-se novidades como as feiras da Banana e do São José 2, além dos terminais de ônibus 3 e 5. Segundo a coordenadora do festival, Paula Gabriel, o objetivo é ocupar pontos da cidade com grande circulação de pessoas. “Vamos aproximar a Virada Sustentável da população que não conhece o festival e que poderá ter acesso às atividades ao transitar por esses espaços”, explica.

A Virada Sustentável Manaus também terá atrações no Parque do Mindu, Bosque da Ciência, Parque Sumaúma, Parque dos Bilhares, Musa Jardim Botânico, Largo de São Sebastião, Galeria do Largo, Musa do Largo, Praia da Ponta Negra, Biblioteca Pública do Amazonas, Casa Mamãe Margarida, Casa da Carol, Casa das Artes, Centro de Medicina Indígena, Colônia Antônio Aleixo, Escola Estadual Professora Myrthes Marques Trigueiro, Monte das Oliveiras, Praça da Bandeira Branca, Reusa – Rip Rap Redenção, Shopping Manaus Via Norte, Marina do Davi e Flutuante Abaré.

Meio ambiente

Entre as ações voltadas para a preservação do meio ambiente, destacam-se os projetos Remada Ambiental e Grito D’Água, que farão a coleta voluntária de resíduos sólidos em mananciais da capital, na manhã do primeiro dia, com saída da Marina do Davi e do Flutuante Abaré, respectivamente.

Também será realizado o plantio de mudas de espécies nativas do Bioma Amazônico em clareiras do Bosque da Ciência, dia 28, e a distribuição de 300 mudas para a população no Largo São Sebastião, nos dois dias de programação.

Ainda no Largo, o público poderá participar de diversas palestras, rodas de conversa e oficinas que visam disseminar informação sobre questões como reciclagem, conservação da floresta e destinação correta de resíduos sólidos.

Cultura

Durante a Virada Sustentável Manaus, a população terá acesso a uma diversificada programação cultural, que incluirá exposições como a “Saga Amazônica”, do fotógrafo e geógrafo André Zumak, marcada para os dias 28 e 29, na Casa das Artes, localizada no Largo São Sebastião, e a “Natureza em Foco”, da bióloga Dariene Santos, que ocorrerá das 14h às 17h, no Bosque da Ciência.

A Colônia Antônio Aleixo, o Monte das Oliveiras e o Largo São Sebastião foram os pontos escolhidos para receber as atrações musicais do festival. Os espaços terão shows gratuitos de cantores e bandas como Pessoa Não Grata, Brisa Norte, Banda Havana’s, Gramophone, Antônio Bahia, Manauaras em Extinção, Jimy Cabana, Cabeça de Boto, Will Nobre, Bateria da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, T4F Gang, Garage Flower, Orquestra Puxirum, Grupo Kboclos, entre outras.

Também serão realizados espetáculos teatrais e de dança voltados para públicos de todas as idades em lugares como a Escola Estadual Professora Myrthes Marques Trigueiro, no bairro Coroado; o Parque do Mindu; o Parque Sumaúma; e o bairro Redenção.

Qualidade de vida

Para estimular o cuidado com o corpo e a mente, serão promovidas atividades relacionadas à saúde e bem-estar, como aulas de slackline para iniciantes, dança do ventre, zumba e ioga, além de uma pedalada no Centro da cidade, na manhã do segundo dia de festival.

No dia 28, a palestra “Lazer, Saúde Mental e Meio Ambiente na Cidade”, organizada pelo finalista do curso de psicologia, Matheus Vasconcelos Torres, abordará a importância dos espaços naturais para a prática de atividade física e lazer em centros urbanos.

Já no dia 29, a organização VerBem Amazonas realizará na Feira da Banana, das 8h30 às 17h, exames de vista gratuitos com um limite de 60 atendimentos (30 pela manhã e 30 pela tarde), para pessoas a partir dos 10 anos de idade.

Sobre o festival

A concepção temática da Virada Sustentável é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que envolvem questões como educação de qualidade, igualdade de gênero, erradicação da pobreza, boa saúde e bem-estar, consumo e produção responsáveis, água potável e saneamento.

A primeira edição foi realizada em 2011, em São Paulo e, desde então, o festival vem ampliando sua atuação, abrangendo cidades como Manaus, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas, Ilha Bela e Valinhos.