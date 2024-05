Projeto Afro Mulher chega ao município de Mazagão em sua 2ª edição

As inscrições acontecerão até dia 31 de maio.

Este programa inovador vai capacitar 120 mulheres negras (pretas e pardas) das comunidades de Mazagão Novo, Mazagão Velho e Carvão, oferecendo uma experiência única que mescla tradição e empreendedorismo feminino para criar líderes de sucesso dentro de seus territórios.

Além das aulas teóricas e práticas, as participantes selecionadas passarão por um pacote de imersão para despertar e fortalecer a nova narrativa para o sucesso do seu negócio. Dentre outros saberes as alunas terão aula de Gestão de Negócios, Postura e Posicionamento, Marketing e redes sociais, Precificação, atendimento ao cliente, História da Mulher Negra no Brasil e filosofia africana feminina.

Metodologia Inovadora

O projeto Afro Mulher utiliza uma metodologia inovadora, desenvolvida por sua criadora, a designer de moda e afroempreendedora Rejane Soares, baseada em 10 anos de pesquisa de negócios próprios de sucesso do Amapá para o Brasil. Visando proporcionar uma formação completa e focada nas necessidades específicas das mulheres negras empreendedoras, que precisam começar seu negócio de forma mais simples e de acordo com a realidade da maioria das mulheres negras.

Inscrições

As inscrições estão abertas em dois períodos:

• Online (inicialmente): Para facilitar o acesso, as inscrições começarão de forma online através do link: https://forms.gle/JEzyTaxkXCxQswWW9

• Presencial (nos dois últimos dias): Reconhecendo a dificuldade de acesso à internet para algumas mulheres, as inscrições também poderão ser feitas de forma presencial nos dois últimos dias do período de inscrição.

Benefícios e Encerramento

Ao final do curso, além de receberem seus certificados, as participantes serão agraciadas com um kit semente para iniciar seus próprios negócios. A edição será concluída com um evento de encerramento, que terá desfiles e feiras onde as participantes terão a oportunidade de expor e comercializar os produtos desenvolvidos ao longo do projeto.

Sobre o Projeto Afro Mulher

O projeto Afro Mulher tem sido uma força motriz na capacitação de mulheres negras, oferecendo as ferramentas necessárias para que possam construir carreiras sólidas e empreendimentos de sucesso. A edição de Mazagão promete continuar essa tradição, trazendo impacto positivo e duradouro para as comunidades locais.

Fique atento para mais atualizações sobre o progresso e os eventos deste projeto incrível que está moldando o futuro de muitas mulheres negras no Amapá.

O projeto Afro Mulher foi criado pela marca Zwanga Moda Afroamazônida, é realizado em conjunto com o programa Amapá Afro da Fundação Marabaixo, que pela segunda vez juntou forças para potencializar ainda mais histórias de mulheres negras em nosso estado, justamente com a casa de matriz africana Illê Asé Igba Dan Omí Ilu e com o apoio da Prefeitura de Mazagão.

O programa Amapá Afro, prevê ações permanentes para populações negras, quilombolas e tradicionais do Amapá para garantir a igualdade racial em setores como educação, cultura, saúde, habitação, infraestrutura e saneamento básico.

