Confira o que abre e fecha no feriado de Corpus Christis, no Amapá

Governo do Estado decretou ponto facultativo na sexta-feira, 31; serviços essenciais seguem normalmente.

Por: Alexandra Flexa

O Governo do Amapá informa o que abre e fecha neste feriadão de Corpus Christis, data celebrada na quinta-feira, 30. Os hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão normalmente, enquanto a rede Super Fácil e Sistema Nacional de Emprego (Sine), estarão fechados retornando aos atendimentos na segunda-feira, 3 de junho.

Em virtude do feriado, o Governo do Estado também decretou ponto facultativo na sexta-feira, 31. O decreto nº 4231 abrange o funcionamento administrativo das secretarias e servidores lotados em órgãos da administração pública estadual direta e indireta.

Unidades de Saúde

O Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap), Centro de Reabilitação do Amapá (Creap) e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), fecham na quinta-feira, 30, e retornam os atendimentos na segunda-feira 3 de junho.

Cidadania

O Centro Acolhimento às Mulheres LBTI (AMA-LBTI) e o Centro de Referência no Atendimento à Mulher (Cram), fecham e retornam aos atendimentos na segunda-feira, 3.

O atendimento às mulheres que necessitarem de apoio durante o feriado pode ser solicitado via WhatsApp pelo número (96) 98402-7649, da Rede de Atendimento à Mulher (RAM).

Sine e Super Fácil também estarão com atendimentos suspensos nos dias 30 e 31 de maio e retornam às atividades no dia 3. Já a Ouvidoria do Estado estará com atendimento on-line por meio do serviço de atendimento digital, o OUV-Amapá.

Lazer e turismo

O Trapiche do Santa Inês, localizado na orla da cidade, é aberto ao público de 6h até 0h. O ambiente permite que o visitante contemple a beleza do Rio Amazonas e possui espaços paisagísticos, local acolhedor ao ar livre para o lazer da família.

O monumento do Marco Zero, na Zona Sul da capital, funcionará normalmente das 8h às 22h. O ponto turístico marca o lugar por onde passa a Linha do Equador, que divide o planeta em dois hemisférios. O deck do Curiaú, balneário com paisagem verde estará aberto aos visitantes de 8h às 20h.

Casa do Artesão

O funcionamento será suspenso nos dias 30 e 31, retornando suas atividades normalmente no sábado 1º de junho no horário de 8h às 19h.

Museus

Museu Histórico do Amapá Joaquim Caetano da Silva

Dia 30 – 9h às 13h

Dia 31 – 9h às 18h

Dia 1 – 9h às 13h



Dia 30 – 9h às 13h Dia 31 – 9h às 18h Dia 1 – 9h às 13h Museu Fortaleza de São José de Macapá

Dia 30 – 13h às 18h

Dia 31 – 9h às 17h

Dia 1 – 9h às 17h

Dia 2 – 9h às 17h

Museu Sacaca

Com um ambiente verde e acolhedor, o Museu Sacaca é uma ótima opção para quem deseja passear com crianças e a família completa. O local ficará aberto com funcionamento normal durante o feriado de Corpus Christis e sexta-feira, 31, no horário 8h30 às 17h30. O Museu possui praça de alimentação com opções de café da manhã, almoço e lanche da tarde.

