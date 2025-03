Governo do Estado realiza 67º Fórum do Conselho Nacional das Fundações Estaduais do Amapá

O Governo do Amapá realiza nesta quarta-feira, 19, no Sebrae, e no sábado, 22, no Museu Sacaca, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (Fapeap), o 67º Fórum do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). O objetivo é fortalecer as redes de pesquisa, políticas públicas e cooperação internacional.



O Confap funciona como um espaço para alinhar as agendas de sustentabilidade, ciência e inovação, ressaltando a importância estratégica da pesquisa no combate às mudanças climáticas. Será abordada a internacionalização da produção científica e inovadora do Brasil e o cenário amazônico no contexto Pré-COP30 e seu impacto na pesquisa científica.



A programação gratuita acontecerá na quarta-feira, 19, das 14h às 16h30, e sábado, 22, das 8h às 18h. Farão parte do momento, autoridades, pesquisadores e líderes em Ciência, Tecnologia e Inovação. O Fórum culminará com a eleição da nova presidência do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa.

QUARTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2025

Hora: 14h às 16h30

Local: Auditório Campos do Laguinho do Sebrae, na Avenida Ernestino Borges, nº 740, bairro Laguinho

SÁBADO, 22 DE MARÇO DE 2025

Hora: 8h às 18h

Local: Auditório do Museu Sacaca, na Avenida Feliciano Coelho, nº 1509, bairro Trem

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...