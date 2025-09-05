sexta-feira, setembro 5, 2025
AmapáSaúde

Mais Sorriso recebe autistas para momento de conhecimento e diversão na 54ª Expofeira do Amapá

Livia Almeida

Nesta sexta-feira, 5, o programa Mais Sorriso receberá cerca de 20 crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante a programação da 54ª Expofeira do Amapá, realizada pelo Governo do Estado. A ação vai proporcionar momentos de conhecimento, diversão e orientação sobre a importância do cuidado com a saúde bucal.

A iniciativa é realizada com o apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), que disponibilizou abafadores auriculares para garantir mais conforto sensorial aos autistas. A proposta reforça a inclusão e o acolhimento no maior evento de negócios sustentáveis da Amazônia.

No espaço, os visitantes serão apresentados ao “escovódromo”, com acompanhamento dos profissionais, incluindo uma especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais.

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2025
Hora: 19h
Local: espaço do Mais Sorriso, atrás da Central da Expofeira, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá

