Governador eleito Clécio Luís será empossado nas primeiras horas de 2023

Eleito em primeiro turno com 222.158 dos votos válidos, Clécio Luís Vilhena Vieira será empossado governador do Amapá durante a virada de ano, na Assembleia Legislativa nas primeiras horas do dia 1° de janeiro de 2023.

A sessão solene de posse do governador eleito e o vice, Antônio Teles Junior, está prevista para ocorrer por volta de 01h. Devem participar da solenidade 260 pessoas entre políticos, integrantes de órgãos de controle e convidados, além de jornalistas credenciados.

A cerimônia oficial vai seguir uma série de ritos como juramento, entrega de faixa e palavra do governador. Antes da solenidade, Clécio participa de uma festa popular ao lado do Teatro das Bacabeiras e da Praça Veiga Cabral, em frente à Igreja Matriz de São José.



Perfil

Clécio Luís Vilhena Vieira, tem 50 anos é o primeiro filho do cearense Sebastião Luís Vieira e Ana Maria Vilhena Vieira, amazônida, nascida nas ilhas do Pará. Tem três filhos: Clara, a Luiza e o Nando.

Iniciou sua trajetória profissional como produtor cultural. Foi militante do movimento estudantil em Macapá, egresso da Universidade Federal do Amapá na 1ª turma do Curso de Geografia. É especialista em Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UPFA).

Aos 26 anos foi nomeado secretário de Estado da Educação, o mais jovem do Amapá e do Brasil. É fundador do Banco do Povo e no ano de 2001, exerceu a presidência da Agência de Fomento do Amapá (AFAP). Como Servidor Público, foi policial civil e é professor de Geografia.

Foi eleito pela primeira vez em 2004, como vereador e reeleito em 2008. Em 2012, foi eleito prefeito de Macapá e reeleito, em 2016.

Em 2022, foi eleito governador do Estado do Amapá com 222.158 de votos no primeiro turno das eleições.

Vice-governador: Antônio Pinheiro Teles Júnior

Economista, professor da Universidade Federal do Amapá, filho da Professora Angelina Amoras Teles e do Médico Antônio Pinheiro Teles, nascido em 20/06/1983.

É formado em Economia pelo Centro de Ensino Superior do Amapá e mestre em economia pela Universidade Cândido Mendes. O vice-governador eleito tem 15 anos de atuação na docência do Ensino Superior.

Durante a última gestão de governo no Amapá, atuou como técnico na coordenação e formulação de políticas públicas no Estado, ocupando vários cargos na Administração Pública.

Clauriana Costa

Assessoria de Comunicação – Clécio Luís

