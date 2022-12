O Clube de Xadrez Cavaleiros da Zona Sul, com o apoio da Federação de Xadrez do Amapá (FEXAP), realiza neste sábado, 31 de dezembro, o II Aberto de Xadrez Cavaleiros da Zona Sul – Edição Torneio da Virada. Além de celebrar e fechar um ano promissor para os enxadristas amapaenses, o evento também será utilizado para angariar fundos para a legalização jurídica do clube.

Originário do bairro Zerão, zona sul de Macapá, o Clube de Xadrez Cavaleiros da Zona Sul cresceu bastante no decorrer do ano de 2022, realizando um total de quatro eventos competitivos, todos com premiação. Nesta edição não será diferente. Todos os enxadristas participantes receberão certificados de participação e os três melhores competidores receberão troféus especialmente confeccionados para o evento: uma peça de rei, para o primeiro colocado, a dama, para o segundo, e a torre, para o terceiro. As inscrições encontram-se abertas desde o dia 16 e permanecem até o momento da abertura oficial, às 14h do dia 31 de dezembro. Podem participar enxadristas profissionais ou não.

Evento: II Aberto de Xadrez Cavaleiros da Zona Sul – Edição Torneio da Virada

Local: Amapá Garden Shopping | Horário: 14h

Inscrições pelo site da FEXAP: https://abre.ai/fexap2022

Público geral: R$ 20,00 | Estudantes: R$ 15,00

Pagamento presencial ou Pix (96981444500)

Contatos/Informações: (96) 99190 1057 / (96) 9981879849

