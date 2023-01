Amapá vive clima de festa em posse popular do governador eleito Clécio Luís

Palco com artistas, músicas rolando, animação e alegria que contagiam a todos. Assim está sendo a posse popular que acontece bem ao lado do Teatro das Bacabeiras, no Centro de Macapá.

E é nesse clima de festa que o novo governador eleito do Amapá, Clécio Luís, comemora essa conquista que não é só dele, e sim de todos os amapaenses.

Para ele, subir ao palco, ver a multidão, só lhe traz uma única palavra, a de “gratidão”. E foi assim, que ele agradeceu ao povo pela oportunidade de administrar o Estado nos próximos 4 anos e poder celebrar um novo tempo na história do Amapá.

“Me proponho a governar para todos e com amor”, disse o governador eleito, Clécio Luís.

O Largo de São Sebastião que é o palco da posse popular está pequeno para tanta gente. O local foi escolhido por Clécio, pois, foi onde também comemorou as suas duas vitórias como prefeito de Macapá. Esse lugar tem um significado especial para ele. Pois, leva o nome do seu pai (Sebastião).

Famílias inteiras marcam presença. Cada família com seu jeitinho, com suas cadeiras, suas bebidas, lanches e petiscos. Assim, para ficar mais confortável e poder garantir a noite toda de diversão.

“Uma excelente iniciativa comemorar junto com a gente. Fomos as urnas, votamos em Clécio, então nada melhor do que estarmos aqui celebrando junto com ele. Esse momento é nosso também”, Clécio disse a estudante Lorena Almeida.

No palco, vários artistas locais de música popular amapaense e gospel se apresentam. A atração principal é a cantora Manu Batidão, muito esperada pelo público e que teve seu hit musical em jingles de campanha de Clécio.

A festa está rolando e não tem hora para acabar. Clécio ficará até momentos antes de ir para a Assembleia Legislativa, onde será empossado oficialmente nas primeiras horas de 1° de janeiro de 2023. Porém, a programação da posse popular segue para o público curtir a vontade e receber o ano novo com muita alegria e diversão.

Assessoria de Comunicação Clécio Luís

