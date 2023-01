Olívia é a primeira amapaense de 2023

A menina nasceu às 00:08h do dia 1º

Um novo ano iniciou e com ele uma nova vida, a da pequena Olívia que foi a primeira bebê amapaense a nascer em 2023.

Ela veio ao mundo às 00:08h deste domingo, 1º de janeiro, no Hospital da Mulher Mãe Luzia, no centro de Macapá.

Terceira filha da agricultora Maira do Rosário, Olívia nasceu de parto natural, com 3,220 quilos e 46 centímetros.

Maira que é natural do município de Italbal do Piririm, disse ser só felicidade pelo sonho realizado de ter uma menina. “Eu já sou mãe de dois meninos, e meu sonho era ter uma menina. Mesmo não sendo planejada quando descobri que teria a Olívia o coração se encheu de felicidade”.

Para celebrar o momento a equipe do hospital presenteou mamãe e bebê com um kit enxoval com fraldas, roupinhas, sapatinhos, material de higiene e banheira.



Segundo a secretária de saúde, Silvana Vedovelli, o gesto busca homenagear e dar boas vindas a nova amapaense. “Já é tradição da maternidade homenagear o primeiro bebê do ano com produtos que elas vão precisar nesse início de vida. O gesto é muito importante e ajuda a mulher se sentir mais valorizada e fazendo com que a estadia na maternidade seja mais agradável e humanizada para mãe e filha”, disse a secretária.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...