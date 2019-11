Justiça eleitoral realiza atendimento itinerante em novos locais de votação em Macapá

A unidade móvel irá atender eleitores da 10ª Zona eleitoral que desejam mudar seu lugar de votação

Fernanda Picanço

A Justiça Eleitoral do Amapá por meio da 10ª Zona Eleitoral realiza no mês de novembro, atendimento itinerante através da unidade móvel do TRE/AP nos novos locais de votação que foram criados (Macapaba, Ilha Mirim, Novo Horizonte e Perpétuo Socorro).

A ação acontecerá das 8h às 13h e tem como objetivo facilitar o acesso de eleitores e desafogar outros locais de votação. Serão realizados emissão de título eleitoral, revisão do cadastro e emissão de certidões eleitorais.

Os eleitores que estiverem interessados na mudança de sua seção para um dos novos locais de votação devem estar munidos de documento oficial com foto e comprovante de residência.

A ação itinerante acontecerá nos seguintes dias e locais

Data: 6, 7 e 8 de novembro

Hora: 8h às 13h

Local: Escola Estadual Professor Antônia Munhoz Lopes,

Endereço: Conjunto Habitacional Macapaba

Data: 12, 13 e 14 de novembro

Hora: 8h às 13h

Local: Escola Municipal Sandra Lobato

Endereço: Avenida Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, nº 505, Ilha Mirim;

Data: 21 e 22 de novembro

Hora: 8h às 13h

Local: EMEF Maestro Miguel Alves da Silva

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida, nº120, bairro Perpétuo Socorro.

Data: 27, 28 e 29 de novembro

Hora: 8h às 13h

Local: Escola Estadual Dom José Maritano

Endereço: Avenida Alexandre Ferreira da Silva, nº2204, bairro Novo Horizonte

Curtir isso: Curtir Carregando...