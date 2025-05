Novo HE: GEA avança na estruturação do terceiro pavimento do prédio principal, em Macapá

As frentes de trabalho atuam, em paralelo, nos últimos serviços do núcleo rígido da maior obra de saúde pública do Amapá.

Os serviços contemplam diferentes espaços na maior obra de saúde pública do Amapá

A maior obra de saúde pública do Amapá, a construção do novo Hospital de Emergência (HE), realizada pelo Governo do Estado, segue avançando em ritmo acelerado. As frentes de trabalho estão concluindo o segundo pavimento do prédio principal para, na sequência, iniciarem a montagem da estrutura metálica do terceiro pavimento, o que já vai resultar em aproximadamente 15 metros de altura de edificação.

Coordenadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), as atividades ocorrem, simultaneamente, em diferentes espaços. Em paralelo às execuções no prédio, no núcleo rígido, após a concretagem dos pilares do sexto pavimento, as equipes já se preparam para o início da laje de cobertura e posterior avanço para a última etapa, o reservatório, finalizando um espaço essencial da ampla e complexa obra que é o novo HE, como destacou a responsável pela engenharia de planejamento, Luíza Maciel.

“A nossa obra está em uma etapa de estrutura, e também com vedações e instalações mais refinadas que exigem, assim como todas as etapas, muita cautela, rigor técnico e cuidado. O complexo hospitalar começa a aparecer com a conclusão do núcleo rígido, onde estamos executando os últimos serviços da etapa de superestrutura”, declarou Luíza.

No prédio principal, as equipes atuam ainda nas instalações de vedação interna, que é o “steel frame”, um sistema estrutural que sustenta os fechamentos internos, da parede de “drywall”, que é de chapa de gesso, resistente à umidade. Foram iniciados também nesse espaço interno, os encaminhamentos que receberão as instalações elétricas, dados, gases medicinais e todas as outras infraestruturas, como de climatização, esgoto e combate a incêndio.

Novo HE de Macapá

O novo hospital terá 212 leitos e seis salas no Centro Cirúrgico, Central de Diagnóstico por Imagem, laboratório, Centro de Tratamento de Queimados, serviço de diálise, auditório, apoio técnico, área administrativa e heliponto.

A obra conta com investimentos de R$ 129 milhões, articulados pelo presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, com contrapartida do Tesouro Estadual. A área onde está sendo construído o maior hospital público da capital, fica atrás do prédio atual do Hospital de Emergência e foi cedida pelo Exército Brasileiro, também por articulação do parlamentar.

Agência de Notícias do Amapá

