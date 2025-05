Cafezoca Jazz Festival 2025: Fronteira norte do Amapá vira vitrine cultural com jazz e arte

Marcelo Guido

A programação do Cafezoca Jazz Festival 2025 inicia nesta quinta-feira (8), com atrações nacionais e internacionais. A proposta é transformar Oiapoque em um ponto de encontro cultural entre o Brasil e a Guiana Francesa.

Serão dias em que a cultura estará em evidência nas terras do Oiapoque. Além das atrações musicais, o evento contará com palestras, conferências, debates literários, exposições de livros, artesanato e documentários.

Wady Benoit, escritor e músico, um dos coordenadores do evento, fala sobre sua expectativa para o festival deste ano e o objetivo.

“O Café Zocca Jazz é um festival internacional, né… na fronteira entre a Guiana e o Amapá, digamos a Guiana Francesa e o Estado Brasileiro, que é o Amapá, e o objetivo é promover a cultura a ambos os lados, né, porque nós temos a mesma história, e para realizar esse festival afro-étnico, digamos, com vários aspectos culturais, com essa herança, como eu falei, afro-étnico, indígena da fronteira da Guiana e o Amapá, então é difundir a. O costumo tradicional, musical, da cultura na fronteira, e fomentar os negócios, empreendedorismo na parte da cultura, do artesanato, estimular a produtividade da comunidade, das pessoas da arte, por exemplo, e impulsionar o interesse e o investimento nesse mercado, que é um mercado que está ampliando aqui na fronteira. Então, nesse sentido, estimular a comercialização dos produtos indígenas na fronteira. Então, nesse sentido, o objetivo foi ampliando e para poder promover o espetáculo musical, que é o Café Soca Jazz Festival, então, teria exposição da arte, plástica e várias outras coisas desconhecidas, que vai ser promovido. E como organizador é a nossa convivência na fronteira. História comum, e a convivência cultural, musical e tradicionais então é isso, nós temos uma história comum”.