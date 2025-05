Bombeiro Cidadão 2025 é inaugurado no Amapá

Projeto coordenado pelo Corpo de Bombeiros do Amapá oferece atividades para jovens em situação de vulnerabilidade social, promovendo cidadania, disciplina e inclusão no contraturno escolar.

O Governo do Amapá realizou a aula inaugural do projeto Bombeiro Cidadão 2025 nesta sexta-feira, 9. A iniciativa atende mais de 300 alunos, com idades entre 9 e 17 anos, oriundos de escolas públicas. Além do polo em Macapá, as atividades ocorrem em unidades nos municípios de Santana e Oiapoque.

Coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP), o projeto busca promover cidadania, disciplina e inclusão social por meio de atividades educativas, esportivas e culturais, contribuindo com o desenvolvimento pessoal de jovens em situação de vulnerabilidade social.

“Esse projeto aproxima o Corpo de Bombeiros da comunidade, cria vínculos e fortalece a confiança. Uma das nossas maiores tarefas é garantir que jovens tenham expectativa de futuro. O Estado precisa oferecer isso, seja na sala de aula ou em iniciativas em que órgãos de segurança dedicam parte do seu tempo e orçamento para cuidar da comunidade, especialmente das crianças”, destacou o governador Clécio Luís.

Durante as aulas, os participantes têm acesso a conteúdos como primeiros socorros, prevenção de acidentes, educação ambiental e civismo, entre outros temas voltados à formação cidadã. O aluno Felipe Santos disse que o projeto o ajudou a superar obstáculos e o motivou a seguir seu sonho de se tornar bombeiro militar.

“É um aprendizado que a gente relaciona com o tempo de escola, com cuidado e carinho. Graças ao projeto, estamos quebrando barreiras que nos impediam de seguir no futuro. Já conseguimos ultrapassar várias e realizar sonhos. Fazer parte do Bombeiro Cidadão contribui para nossa socialização, ensina a ter cuidado com a alimentação e traz conhecimento sobre respeito, amor ao próximo e valores importantes para a vida”, falou Felipe.

O projeto visa ocupar o tempo livre de jovens no contraturno escolar. Há, ainda, a expectativa de expansão dos polos para Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Porto Grande, diante da boa aceitação da comunidade. Além das atividades esportivas, é oferecido um espaço de acolhimento que reforça a cidadania, com ensinamentos sobre cuidado, obediência e convivência – ações alinhadas às atribuições do Corpo de Bombeiros.

“Todo mundo conhece os Bombeiros pela missão de combate a incêndios e atendimento pré-hospitalar. Mas existe uma função social que é tão importante quanto: a integração com a comunidade e a sociedade”, destacou o comandante-geral da corporação, Pelsondré Martins.

Bombeiro Cidadão

O Projeto Bombeiro Cidadão é desenvolvido desde 2006, em parceria com órgãos públicos e voluntários, e já atendeu centenas de jovens amapaenses. A iniciativa integra as ações sociais do Governo do Estado, reforçando o compromisso da gestão com a promoção de uma sociedade mais segura e solidária.

Agência de Notícias do Amapá

