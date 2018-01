Rodovia Tancredo Neves recebe melhorias no sistema de iluminação pública

Atendendo solicitação de centenas de usuários do passeio público que caminham diariamente na rodovia Tancredo Neves, zona norte da capital, a Prefeitura de Macapá fez serviços de melhoria no sistema de iluminação pública da via. Luminárias queimadas e até postes prestes a cair foram identificadas entre os principais problemas.

Não é de hoje que a deficiência no sistema de iluminação pública gera reclamações. Antes, a manutenção na rede elétrica era de responsabilidade da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA). Após o Município assumir, ainda em 2017, inúmeros reparos já foram feitos na via. Ao todo, foram identificados 266 pontos com problemas. Em alguns locais, foram trocadas as lâmpadas de vapor de sódio (que produzem luz amarela). Em outros pontos, lâmpadas de vapor metálico (com luz branca) foram recolocadas.

Segundo o gerente de fiscalização do Macapaluz, José Leite, os serviços na Tancredo Neves continuam. Está sendo feita a filtragem em pontos que por ventura apresentaram algum problema. “Estamos num cronograma de execução de serviços desde o ano passado. Já estivemos em quase todos os bairros, mas na Tancredo Neves tínhamos executado serviços esporádicos, porque, até pouco tempo, a iluminação pública não era de nossa responsabilidade. Agora, pouco a pouco estamos cumprindo etapas. Na rodovia tinha muitas reclamações, que agora foram sanadas”, afirma.

Desde o início de suas atividades, o Município recuperou mais de 15 mil pontos de iluminação pública em toda a capital.

Jonhwene Silva