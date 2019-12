Empreendedores assinam Termo de Cessão dos boxes do novo Mercado Central

A Prefeitura de Macapá reuniu no último sábado do ano, 28, os 52 empreendedores que trabalharão no novo Mercado Central. O objetivo foi entregar os termos de cessão dos boxes, orientar sobre o posicionamento dos espaços e o sorteio para definir os ocupantes dos novos boxes que foram construídos.

O sorteio foi coordenado pelo grupo técnico do novo mercado. Para o empreendedor Rodrigo Oliveira, os sorteios dos boxes e as assinaturas dos termos dão uma tranquilidade maior para trabalhar. “Trabalharei com vendas de refeições. Os sorteios demonstram a transparência do processo e o documento nos dá segurança do espaço garantido para realizarmos nossas atividades dentro do mercado”.

“Estou super ansiosa para começar a trabalhar no novo espaço. Já estou formalizada, toda legalizada, agora é aguardar a reinauguração. Tenho fé em Deus de que melhorará muito as nossas vendas”, relatou a empreendedora Raimunda das Graças.

O novo Mercado Central de Macapá está em fase de conclusão e sendo revitalizado com recursos oriundos de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues, no valor de R$ 2,5 milhões, e contrapartida do Município, de R$ 1,2 milhão. Antes eram 36 e agora são mais de 60 espaços. Com isso, será dada a oportunidade para que novos empreendedores possam atuar no ambiente.

