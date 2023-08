Startup do Amapá está na final internacional no Summit 2023

Rastreabilidade de produtos da Amazônia coloca o Amapá na final internacional, principal competição do Startup Summit, é a primeira das 12 startups classificada em todo o Brasil para esta edição em Florianópolis/SC

Denyse Quintas

De Florianópolis/SC

O Sebrae participa do Startup Summit 2023 e coordena uma missão empresarial com dez startups. O acontece no período de 23 a 25 de agosto, no Centrosul – Centro de Convenções de Florianópolis/SC. O objetivo é contribuir com os empreendedores, a realizar uma imersão para conhecer como se constitui um Ecossistema de Inovação (composto por vários atores, entre elas, empresas inovadoras, instituições públicas e privadas); identificar os ambientes; troca de conhecimento; e obter boas referências para aperfeiçoar e aprimorar com o que está sendo feito pelo setor no Amapá.

Sebrae

Para o presidente do Conselho do Sebrae, Josiel Alcolumbre, é uma satisfação estar representando junto com o Sebrae, o Amapá que inova, que empreende, e que gera negócios.

“Aqui também, tenho que destacar a Amaztrace, uma startup amapaense que foi a primeira colocada em todo país para o Desafio Like a Boss. Estamos felizes de colocar o Amapá nessa competição e acredito que cada vez mais o estado vai se destacar por ações como essa, porque estar presente neste evento é um investimento em conhecimento, cultura e tecnologia e inovação. É nesse ambiente que o Amapá vai transformar o seu futuro, no binômio educação e empreendedorismo.

Competição

O momento mais aguardado no Startup Summit 2023, é a final internacional do Desafio Like a Boss, que acontece na sexta (25), a partir das 15h. Uma competição integrada entre startups como uma ferramenta para conectá-las ao mercado, e qualificá-las para o mercado nacional e internacional.

Amaztrace

O Amapá está entre as 12 startups selecionadas para a final internacional na competição Desafio Like a Boss, com a Amaztrace, uma startup, genuinamente amapaense, que trabalha com a rastreabilidade de produtos da Amazônia, onde o consumidor saberá de onde os produtos vieram, o que aconteceu com ele, quando e quem prestou qualquer ação nesse produto; além disso, a Amaztrace posiciona esse produto no mercado internacional.

O CTO da Amaztrace, Marco Failache Filho, conta que a Amaztrace passou por uma seletiva prévia, após enviar um pitch em inglês, de maneira on-line e que nessa seleção foi classificada como a Top 1 do Brasil. “Vamos defender e buscar esse cinturão para o Amapá. É a principal ação do Startup Summit. O objetivo é trazer muita visibilidade para a nossa startup e para o Amapá além disso, correr atrás de grandes investimentos”, disse Marco Failache Filho.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

