Docente do Curso de Física recebe menção honrosa

A tese de doutorado desenvolvida pelo docente do curso de Física da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Prof. Dr. Robert Saraiva Matos, recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2023, concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC), às melhores teses de doutorado defendidas em 2022. O resultado foi divulgado no último dia 14 e está disponível em https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/premios/premio-capes-de-tese/premio-capes-de-tese-documentos-relacionados.

“A emoção é palpável quando olho retrospectivamente e relembro a jornada que me conduziu à conquista da tão prestigiosa menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese. É uma validação da jornada tanto como docente quanto como estudante. Minha missão é inspirar e moldar as mentes jovens dos acadêmicos, instigando-os a explorar fronteiras científicas e contribuir com inovações, como a apresentada na tese de doutorado”, declara o Prof. Dr. Robert Matos.

Em 2022, o docente defendeu sua tese de doutorado, intitulada “Atividade fotocatalítica de nanocompósitos ZnO/Fe3-xMnxO4/óxido de grafeno (0,075 ≤ x ≤ 0,30) obtidos com nanopartículas sintetizadas através de meio bioquelante Amazônico”, desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A tese do Prof. Dr. Robert Matos utilizou a seiva de Amapá (Brosimum parinarioides Ducke) como agente quelante para a síntese de nanopartículas. Substâncias quelantes formam complexos hidrossolúveis e são químicos importantes para a composição de vários produtos na indústria.

Segundo o docente, a escolha de utilizar um meio bioquelante amazônico na síntese das nanopartículas, além de ser um gesto de respeito pela rica biodiversidade amazônica, também é uma estratégia para explorar os recursos locais e promover a pesquisa sustentável. Ele acredita que a conquista da menção honrosa no Prêmio Capes de Tese representa o reconhecimento do potencial da pesquisa acadêmica na região Amazônica.

“A Amazônia é um tesouro global de biodiversidade e sua vasta riqueza biológica oferece inúmeras possibilidades para o desenvolvimento de materiais avançados. A biodiversidade amazônica não é apenas um recurso inesgotável, mas também uma responsabilidade. A região enfrenta desafios relacionados à conservação e sustentabilidade e a pesquisa que faz uso dos seus recursos de forma inteligente e ecologicamente consciente pode representar uma contribuição substancial para a preservação do nosso planeta”, observa o pesquisador.

O Professor explica que a aplicação da biomassa amazônica como base para novos materiais, passíveis de aplicação no campo dos processos de oxidação avançados, é uma abordagem inovadora e consciente que enaltece a biodiversidade e impulsiona o progresso científico. “Olhando para o futuro, minha esperança é que esta pesquisa inspire outros pesquisadores a explorar as riquezas da Amazônia de maneira sustentável e a contribuir para um mundo mais limpo e saudável por meio da ciência”, conclui o Prof. Dr. Robert Matos.

Sobre o Prêmio CAPES de Tese

O Prêmio CAPES de Tese reconhece os melhores trabalhos de conclusão de doutorado defendidos em programas de pós-graduação brasileiros de acordo com os seguintes critérios: originalidade do trabalho, relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e de inovação e o valor agregado pelo sistema educacional ao candidato.

Criado em 2005 e entregue pela primeira vez em 2006, ele abrange todas as áreas de conhecimento que têm um representante na avaliação da pós-graduação stricto sensu. Um dos objetivos da iniciativa é aumentar a visibilidade das ações positivas e indutoras da Capes na pós-graduação brasileira.

Saiba mais em https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/premios/premio-capes-de-tese.

