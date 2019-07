Especialização em Estudos Culturais e Políticas Públicas tem inscrições abertas até 24 de julho

As inscrições do processo seletivo para o curso de Especialização em Estudos Culturais e Políticas Públicas da Universidade Federal do Amapá (Unifap) vão até o dia 24 de julho de 2019. O curso oferece 50 vagas, sendo 40 para ampla concorrência e 10 reservadas exclusivamente para candidatos que integram movimentos sociais e organizações da sociedade civil organizada.

De acordo com a resolução 039/17 do Conselho Universitário da Unifap, das 50 vagas, 17 estão reservadas para candidatos pretos, pardos, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans. Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário que está disponível no endereço: https://depsec.unifap.br/index .php?c=ppgecpp192 e seguir as demais regras do edital.

O curso tem duração de 18 meses, nove componentes curriculares obrigatórios e será ministrado, preferencialmente aos sábados, na modalidade semipresencial. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 20 de agosto. A previsão é que as aulas iniciem no dia 31 do mesmo mês.

Para mais informações, consulte o edital no site do Departamento de Processos Seletivos Concursos (Depsec): https://bit.ly/2XNOXR9

