Unifap abre Inscrições para o cursinho UNIENEM

Projeto de extensão oferta 150 vagas para estudantes do 3º ano do Ensino Médio ou egressos que ainda não estão no ensino superior

Estão abertas as inscrições para o Cursinho UNIENEM, que proporciona aulas preparatórias gratuitas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São ofertadas 150 vagas, distribuídas em três turmas, e o período de inscrição se estende até o dia 26 de maio de 2024.



O público-alvo são alunos do 3° ano do ensino médio ou pessoas que já concluíram o ensino médio e não estão matriculadas em instituição de ensino superior. O(a) interessado(a) poderá se inscrever de forma on-line, por meio do site unienem-unifap.com.br, ou presencialmente na coordenação do projeto, no Centro de Vivência (CV) do campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), das 8h às 13h.

Para o candidato menor de idade, a matrícula deverá ser feita pelos pais ou responsáveis.

O resultado final será divulgado dia 29 de maio de 2024 e o início das aulas está previsto para 10 de junho. As aulas ocorrerão presencialmente de segunda à sexta-feira, no turno da manhã, no horário das 8h às 12h20.

O Cursinho UNIENEM busca capacitar pessoas em vulnerabilidade financeira para o Enem, exame de seleção que dá acesso ao ensino superior, contribuindo para a promoção da igualdade de oportunidades e da justiça social.

O projeto é vinculado ao Programa de Formação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional e Idiomas (Profid/Unifap) e à coordenação do curso de Licenciatura em Química (CCLQ/Unifap).

Inscrições para o Cursinho UNIENEM

Período de inscrição: 7 a 26 de maio 2024, pelo site unienem-unifap.com.br/ ou presencialmente no Centro de Vivência (CV) do campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP), das 8h às 13h.

Público-alvo: alunos no último ano do ensino médio regular ou integrado à educação profissionalizante técnica e concluintes do antigo segundo grau.

Resultado final: 29 de maio de 2024.

Matrículas: 3 a 7 de junho

Previsão para aula inaugural: 10 de junho

Edital de seleção:https://www2.unifap.br/dex/files/2024/05/EDITAL-N.-04-2024-DEX-PROEAC-DE-3-DE-MAIO-DE-2024.pdf

