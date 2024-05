IFPA lança edital para seleção de Agentes Territoriais de Cultura para toda Região Norte

O Instituto Federal do Pará – IFPA, por meio de sua Pró-reitoria de Extensão – PROEX, torna público o Edital Nº 03 IFPA/PROEX, de 30 de abril de 2024. O objetivo do documento é a chamada pública para as inscrições para a seleção de Agentes Territoriais de Cultura, que ocorrem de forma gratuita e on-line, no período de 08 a 27 de maio deste ano. O Edital é fruto da adesão do IFPA ao Programa Nacional de Comitês de Cultura – PNCC, fruto da parceria entre o Ministério da Cultura – Minc e a Rede Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia.

O PNCC visa a ampliação do acesso às políticas públicas de cultura, com o fortalecimento da democracia e da participação popular e cidadã. A ideia é mobilizar pessoas de todo o país, a fim de mobilizar e formar agentes para disseminação cultural, também com apoio a elaboração de projetos e formação de parcerias.

Os agentes selecionados receberão bolsa e auxílio inclusão digital por 12 meses, podendo esse prazo ser ampliado pelo mesmo período. Para participar, os candidatos devem dispor de 20 horas semanais, sendo cinco dessas horas dedicadas à formação e o restante em planejamento e execução. Além disso, devem ter acima de dezoito anos, bem como residir e possuir comprovada atuação na área cultural em seu território. O edital prevê ainda pontos extras a pessoas pertencentes a grupos minoritários, como apoio a políticas de afirmação.

Inicialmente, o PNCC prevê a distribuição de 601 vagas, sendo 64 para a Região Norte, distribuídas entre Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, gerenciadas, no entanto, pelo IFPA. A capacitação dos agentes ocorrerá por meio de cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC.

Como dito, as inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet, pelo endereço eletrônico https://mapas.cultura.gov.br/oportunidade/2143/, do próximo dia 08 até as 23:59h do dia 27 de maio de 2024, seguindo o horário de Brasília.

Mais informações e edital, disponíveis em: https://ifpa.edu.br/PNCC e https://mapas.cultura.gov.br/oportunidade/2143/.

Dúvidas em relação ao edital poderão ser sanadas por meio do e-mail agenteterritorialdecultura@ifpa.edu.br

EDITAL

EDITAL RESUMIDO

EDITAL em Libras (em breve)

ANEXOS

