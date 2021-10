Grupo Tatamirô promove residência literária e lança editoriaia poéticos de moradores do Conjunto São José

“Residência Poética em Mulheres Poetas do Amapá” é um projeto que vislumbrou no Conjunto Habitacional São José um polo irradiador de escritoras/leitoras, de mulheres que leem, declamam, contam histórias e que produzem textos poéticos. Como desdobramento desse bom encontro, surgiram os “Mini Editoriais Poéticos” que reúnem os textos das participantes. A iniciativa é do Tatamirô Grupo de Poesia; quem coordena é a professora Dilda Picanço e quem assina o designer gráfico dos Editoriais é a poeta Thayse Panda.

Mini Editorial Poético é um suporte textual e digital que abriga a produção escrita e falada das participantes da “Residência Poética”. A poeta e designer Thayse Panda nos conta que a produção gráfica dos Editoriais foi um carinho nas criações das mulheres que engrandeceram o referido projeto. “Sentimos a necessidade de que esses textos fossem compartilhados com as referências do que construímos na imersão literária que promovemos. A partir da descoberta das mulheres, em seu sentido mais literal possível, conseguimos conduzir um estímulo, para que continuassem a se observar, a se permitir escritoras, leitoras, contadoras de histórias, poetas. Desejamos, assim, que elas passem a se dedicar mais à Literatura, bem como às manifestações artísticas plurais”, ressalta a poeta.

Além de Thayse Panda, duas outras escritoras foram colaboradoras, Thamyres Oliveira e Isabela Lima que, em conjunto, mediaram oficinas de escrita criativa e compartilharam suas experiências tanto com as moradoras do Residencial São José, quanto com as demais participantes. “Foi muito bom ler toda manhã poesia. Poesia é como uma caminhada pela manhã, me deixa ativa e leve. Eu ia para a casa da minha família no interior e já ficava com saudade, voltava toda animada com as novas aventuras que trazia para contar”, afirma Katilcy Santos, artesã e moradora do Conjunto São José, referindo-se aos contatos diários que a mulheres do projeto mantinham pelas redes sociais.

Dos vinte Editoriais que serão lançados no site do grupo, alguns não são inéditos porque foram feitos sob encomenda para a biblioteca virtual do “Clube de Leitura Amoras” da Escola Estadual Lucimar Amoras Del Castillo. “Assim atingimos mais uma meta do projeto que foi dar visibilidade às mulheres autoras com atividades ligadas à formação e mediação de leituras no desdobramento desse contexto que é o de chegar onde o povo está”, afiança a coordenadora Dilda Picanço.

Segundo os realizadores, o empreendimento, contemplado pela lei Aldir Blanc – Prêmio de Cultura e Arte/PMM (Edital 004/2020), teve todas as suas etapas concluídas: o fomento à leitura, o estímulo à escrita, o incentivo à produção de conteúdos veiculados na web. Tudo feito com acessibilidade em Áudio-Descrição (AD) e em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os Editoriais Poéticos são um bônus que destacam as mulheres da Amazônia-Amapaense.

SERVIÇO



MINI EDITORIAIS POÉTICOS – MULHERES

Lançamento: 30/10/2021

Local: SITE do Tatamirô Grupo de Poesia:

https://www.tatamirogrupodepoesia.com.br

Realização: Tatamirô Grupo de Poesia, Poeta Thayse Panda

Apoio: Residência Poética em Mulheres do/no Amapá

Contatos/WhatsApp: (96) 98131-8463 [Thayse Panda]/ (96) 99110-5753[Ezequias Corrêa]/

(96) 99157-0024 [Dilda Picanço]

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado