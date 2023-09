Processo Seletivo do Curso Empretec terá Inteligência Artificial na seleção de candidatos

O Empretec tem como objetivo aprimorar o desempenho empresarial de maneira eficaz com o objetivo de ativar nos participantes habilidades empreendedoras

Brenda Pires

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) abre inscrições para realizar a 105ª turma do Curso Empretec. A partir desta turma, todas as seleções serão conduzidas por tecnologia de Inteligência Artificial. A capacitação tem duração de uma semana e na programação constam qualificações direcionadas à melhoria do desempenho empresarial. As inscrições para o processo seletivo são por agendamento, via WhatsApp, no período de 4 de setembro a 6 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, em dias úteis.

A gestora do Curso Empretec no Sebrae, Ademilce Batista, explica o diferencial do treinamento para empreendedores. “O Empretec tem uma metodologia imersiva com teorias e conceitos, mas principalmente vivências e experiências práticas e altamente interativas para testar os limites e expandir as habilidades empreendedoras que são cruciais para o sucesso no empreendedorismo”, explica a gestora Ademilce Batista.

Empretec

O Empretec é um Seminário desenvolvido pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD/ONU), que busca desenvolver características de comportamento empreendedor e identificar novas oportunidades de negócios. Atualmente o curso é promovido em cerca de 40 países, sendo que o Sebrae é a única instituição que tem exclusividade para aplicar a metodologia no Brasil, desde 1993.

Metodologia

A metodologia do seminário é fechada e ocorre ao longo de 60 horas presenciais (6 dias) de imersão, desafia os participantes em atividades vivenciais e altamente interativas, em que terão oportunidade de potencializar os comportamentos empreendedores que são cientificamente fundamentadas a partir de pesquisas que apontam como um empreendedor de sucesso age.

Avaliação

As turmas do Empretec do estado do Amapá contarão com a tecnologia IA – Inteligência Artificial na seleção dos participantes, o que agilizará os resultados, onde antes era conduzido por um selecionador. A seleção do candidato antecedendo ao curso é de suma importância para mensurar o perfil empreendedor, otimizando a participação no seminário.

A avaliação é registrada através de notas e ao final é gerado o resultado imediato informando a aptidão ou não do candidato. Caso seja apto, a validade da entrevista terá validade de 6 (seis) meses e no caso de inaptidão pode-se refazer a entrevista após o prazo de 3 (três) meses. Com essa metodologia 100% digital o candidato terá liberdade de fazer sua entrevista de qualquer lugar, recebendo de pronto seu relatório individual, transpondo clareza no processo.

Inscrições

As inscrições do Curso Empretec são realizadas diretamente com a gestora Ademilce Ataíde, pelo WhatsApp (96) 9 9106-0980, em horário comercial e tem como investimento o valor de R$ 600 reais, podendo ser parcelado em até 10x no cartão de crédito sem juros e com bonificação de 10% de desconto para pagamento à vista. Para participar do curso o candidato deverá ter sido pré-aprovado em entrevista de seleção. O próximo curso será ministrado na sede da instituição em Macapá, no período de 16 a 21 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

